SUAREZ BRUTALNO ISPROZIVAO BARSELONU: Kuman nema karakter! Niko mi nije čestitao! Bivšem predsedniku ću poslati sliku sa proslave!

"Barselona mi je dala sve i pružila mi priliku da budem u eliti, ali predsednik je rekao sve novinarima, a ne meni. Kada je Mesi hteo da ide, kada je Grizman hteo da ide, meni su molili da ih uverim da ostanu. Zašto to nisu uradili kada sam ja odlazio? Kuman mi je rekao da mu ne treba takav napadač, ali shvatio sam onda da on nema svoje ja, bila je to naredba odozgo" otkrio je Urugvajac.

Suarez je istakao da mu niko iz bivšeg rukovodstva Barselone nije čestitao na osvajanju titule, posebno ne bivši predsednik Josep Bartomeu, kome će najverovatnije poslati jednu fotografiju sa proslave titule.

foto: Profimedia

U razgovoru za "El Paridazo" Suarez je objasnio zašto je plakao na terenu u Valjadolidu nakon osvjanja šampionske titule.

"Bile su to suze radosnice. Žena me je zvala i plakala sa mnom. Prošli smo dosta toga u poslednje vreme i sada smo pokazali da novac ne menja ništa. Prošao sam oporavak od povrede kolena, radio naporno godinu dana, provodio manje vremena sa svojim sinom zbog toga. Moja supruga mi je pružila potporu tad. Moj deca su srećna zbog ove titule i neću ovo nikada zaboraviti", rekao je Suarez.

