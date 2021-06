KUP PRIJATELJSTVA NA ZLATIBORU: Partizan protiv Dinama u četvrtfinalu!

Završena je grupna faza Soccerbet Kupa prijateljstva 2021, a Partizan i Željezničar su poslednja dva tima koja su obezbedila plasman u četvrtfinale. Partizan je savladao Sarajevo i tako obezbedio prvo mesto u grupi A, dok je Željezničar odigrao nerešeno protiv OFK Titograda što mu je bilo dovoljno da završi prvu fazu takmičenja na drugom mestu u grupi B.

Četvrtfinalni mečevi na Soccerbet Kupu prijateljstva 2021 na programu su u petak, 4. juna, a derbi dana sasvim sigurno predstavlja okršaj između Partizana i Dinamo Zagreba koji počinje u 12 časova.

Pogledajte sve parove četvrtfinala:

Spartak Subotica – Sarajevo (10:00)

Partizan – Dinamo Zagreb (12:00)

Vojvodina – Zeljezničar (14:00)

Crvena zvezda – Sloboda Tuzla (16:00)

Sve utakmica četvrtfinala biće prenošene uživo na kanalima Sportkluba.

Pročitajte kratke izveštaje svih utakmica 3. kola Soccerbet Kupa prijateljstva 2021:

Spartak šokirao Dinamo za prvo mesto u grupi C

Spartak iz Subotice je napravio veliko iznenađenje na startu trećeg kola Soccerbet Kupa prijateljstva 2021 pošto je savladao Dinamo iz Zagreba sa 3:1. Subotičani su tako osvojili prvo mesto u grupi C, pa će u četvrtfinalu igrati sa Sarajevom. Sa druge strane, Dinamo će u četvrtfinale sa druge pozicije iz grupe C i za rivala će imati Partizan.

Dinamo je bolje otvorio utakmicu pošto je poveo vrlo lepim golom Duvnjaka u 22. minutu, ali je Spartak uspeo da stigne do izjednačenja 5 minuta pre kraja prvog poluvremena pogotkom Hrstića sa bele tačke. U nastavku meča, tim iz Subotice je došao do preokreta nakon dve velike greške rezervnog golmana Dinama. Prvo je Miletić u 38. minutu postigao gol tako što je lopta prošla ispod ruke čuvaru mreže Zagrepčana, da bi u 42. minutu Hrstić iskoristio još jednu lošu reakciju protivničkog golmana i petom postigao veoma efektan gol za konačnih 3:1 za Spartak.

Željezničar u četvrtfinalu

Fudbaleri Željezničara plasirali su se u četvrtfinale Soccerbet Kupa prijateljstva 2021 nakon što su u odlučujućoj utakmici grupe B odigrali nerešeno sa OFK Titogradom 1:1. Željo je osvojio drugo mesto u grupi zbog bolje gol razlike u odnosu na OFK Titograd. a u četvrtfinalu će odmeriti snage sa

Oba gola na ovom meču pala su u drugom poluvremenu. Željezničar je poveo u 54. minutu pogotkom Hamze Jaganjca, a OFK Titograd je uspeo da izjednači dva minuta pre kraja utakmice preko Luke Mihaljevića. U preostalom vremenu, Željezničar je uspeo da sačuva svoju mrežu ii da tako obezbedi plasman u narednu fazu takmičenja.

Partizan na Dinamo u četvrtfinalu

Ekipa Partizana plasirala se među osam najboljih ekipa na Soccerbet Kupu prijateljstva 2021 pošto je u poslednjem kolu grupne faze savladala Sarajevo sa 2:0. Crno-beli su tako osvojili prvo mesto u grupi A i zakazali veliki derbi u četvrtfinalu takmičenja protiv Dinama iz Zagreba.

Sa druge strane, Sarajevo je i pored ovog poraza obezbedilo plasman u četvrtfinale Soccerbet Kupa prijateljstva 2021 gde će igrati protiv Spartaka iz Subotice.

Partizan je na današnjem meču bio mnogo bolji tim na terenu. Crno-beli su propustili nekoliko velikih prilika na početku utakmice, da bi konačno uspeli da postignu vodeći pogodak u poslednjem minutu prvog poluvremena preko Isailovića. Beogradski tim je duplirao svoju prednost već u uvodnim trenucima drugog dela igre kada je posle kornera Aćimović sproveo loptu mrežu.

Spektakularan gol Milanova, Vojvodina prva u grupi D

Vojvodina je osvojila prvo mesto u grupi D pošto je u direktnom okršaju savladala Slobodu iz Tuzle sa 1:0.

Spektakulran gol za Novosađane postigao je Branislav Milanov u samom finišu prvog poluvremena. On je iskosa sa leve strane sa nekih 17-18 metara poslao pravi projektil ka golu protivnika, a lopta se od prečke odbila u mrežu. To je sasvim sigurno bio jedan od najlepših golova do sada viđenih na Soccerbet Kupu prijateljstva 2021.

Važno je istaći da su se obe ekipe plasirale u narednu fazu takmičenja. Vojvodina će u četvrtfinalu igrati protiv Željezničara, dok će Sloboda iz Tuzle odmeriti snage sa Crvenom zvezdom.

Soccerbet Kup prijateljstva 2021 | Treće kolo

A grupa:

Partizan – Sarajevo 2:0 (1:0)

35’ Isailović, 38’ Aćimović

Tabela: Partizan 4, Sarajevo 3, Akademija Pandev 1.

Grupa B:

Željezničar – OFK Titograd 1:1 (0:0)

54’ Jaganjac | 68’ Mihaljević

Tabela: Crvena zvezda 6, Željezničar 1, OFK Titograd 1.

Grupa C:

Dinamo Zagreb – Spartak Subotica 1:3 (1:1)

23’ Duvnjak | 30', 42' Hrstić, 38’ Miletić

Tabela: Spartak Subotica 6, Dinamo Zagreb 3, Borac Banja Luka 0.

Grupa D:

Vojvodina – Sloboda Tuzla 1:0 (1:0)

33’ Milanov

Tabelu: Vojvodina 6, Sloboda Tuzla 3, Sloboda Užice 0

Kurir sport