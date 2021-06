OD BAKUA DO LONDONA:Istorijski šampionat, utakmice širom Evrope: Otvaranje u Rimu, finale na Vembliju!

Takmičenje će početi na Olimpijskom stadionu u Rimu, u petak 11. juna, utakmicom Grupe A između Turske i Italije.

Potom će uslediti mesec dana fudbala do finala koje je zakazano za 11. jul na Vembliju.

Glavni datumi: - 11. do 15. juna: prvo kolo grupne faze - 16. do 19. juna: drugo kolo grupne faze - 20. do 23. juna: treće kolo grupne faze - 26. do 29. juna: osmina finala - 2. i 3. jul: četvrtfinale - 6. i 7. jul: polufinale - 11. jul: finale

U skladu sa željama bivšeg predsednika Evropske fudbalske unije (Uefa) Mišela Platinija, koji je zamislio ovaj panevropski EURO, u početku je izabrano 13 gradova u 13 zemalja, ali je Brisel naknadno odbijen.

EURO 2020 je, dakle, trebalo da se održi u 12 gradova domaćina, pre nego što je odložen za godinu dana zbog pandemije kovida-19.

U želji da organizuje turnir sa navijačima na tribinama, Uefa je 23. aprila isključila Bilbao i Dablin zbog nedostatka garancija da će biti gledalaca na stadionima. Utakmice koje je trebalo da se igraju u Bilbau prebačene su u Sevilju, a one iz Dablina će se na kraju igrati u Sankt Peterburgu i Londonu.

Odabrani gradovi su obećali da će stadioni biti popunjeni izmedju 25 i 100 odsto kapaciteta.

Stadioni: - Amsterdam (Holandija), Johan Krojf Arena - Baku (Azerbejdžan), Olimpijski stadion - Bukurešt (Rumunija), Nacionalni stadion - Budimpešta (Madjarska), stadion Ferenc Puškaš - Kopenhagen (Danska), stadion Parken - Glazgov (Škotska), Hampden Park - London (Engleska), Vembli - Minhen (Nemačka), Alijanc Arena - Rim (Italija), Olimpijski stadion - Sankt Peterburg (Rusija), stadion Sankt Peterburg - Sevilja (Španija), Olimpijski stadion

