ROGANOVIĆ POJAČAO ČUKARIČKI: Mladi reprezentativac Crne Gore stigao na Banovo brdo

Mladi reprezentativac Crne Gore Bojan Roganović novi je igrač Čukaričkog.

Levi bek rođen 28. septembra 2000. godine potpisao je četvorogodišnji ugovor sa ekipom sa Banovog brda. Prethodne sezone Roganović je nastupao za OFK Titograda, prethodno je bio član podgoričke Budućnosti.

- Došao sam u jedan od najboljih, i po prvim utiscima najorganizovanijih klubova u Srbiji. Kad je stigao poziv Čukaričkog, nisam mnogo razmišljao, jasno mi je bilo da je ovo velika šansa za mene, za iskorak u karijeri. Došao sam na preporuku Zorana Govedarice, mog trenera u OFK Titogradu, kojem se ovom prilikom zahvaljujem. Takođe, hvala i ljudima u upravi Čukaričkog, koji su imali dovoljno poverenja da me angažuju. Moj novi klub zaslužuje da konstantno bude u vrhu srpskog fudbala, među tri-četiri najbolja tima, da uvek igra u kvalifikacijama za evropsko takmičenje. Znam da me na Banovom brdu očekuje velika konkurencija, ali to može da bude samo dobra stvar za moj dalji razvitak – kazao je Bojan Roganović, po potpisivanju ugovora.

Roganović igra na poziciji levog beka, koja je posle odlaska Dimitrija Kamenovića ostala upražnjena, s obzirom da je na tom mestu ostao samo još Nemanja Tošić. Igranje u Evropi biće veliki izazov za Bojana.

- Smatram da takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Konferencija uopšte neće biti naivno, ali da Čukarički ima vrlo kvalitetan sastav i da uz malo sreće može i da izbori plasman u grupnu fazu. Radujem se i mečevima na tom nivou.

Roganović je bio član crnogorske nacionalne selekcije do 17, potom i do 19 godina, a igrao je i za mladu reprezentaciju.

- Prošao sam sve mlađe selekcije Crne Gore. Igrao sam i sa tada starijom generacijom u selekciji do 21 godine, a iskreno se nadam da ću dobrim igrama u Čukaričkom skrenuti pažnju na sebe i da ću ponovo dobiti poziv selektora.

Na kraju, Roganović je podsetio na svoje fudbalske početke.

- Rođeni sam Podgoričanin, počeo sam ovim sportom da se bavim u Akademiji fudbala Budućnosti, prošao sam potom sve mlađe kategorije ovog tima i zaigrao za prvi tim, imam tridesetak nastupa. Ne krijem da sam navijač tog tima, nadam se da ću se jednom vratiti u Budućnost – istakao je Bojan Roganović, novi levi bek Čukaričkog.

