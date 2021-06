BRĐANI PUCAJU NA VISOKO: Matijašević o ambicijama Čukaričkog

- Momci su imali tri nedelje za odmor, u suštini uvek je toliki period između kraja jedne i početka priprema za drugu sezonu. Nadam se da su dobro odmorili. Zadovoljni smo prethodnom sezonom, ali sada idu one najteže stvari, dovođenje, odlasci igrača, sklapanje tima, takmičenje u Evropi, prvenstvu – kazao je Matijašević.

Za sada nije bilo mnogo novajlija, kao i u svakom prelaznom roku dolasci na Banovo brdo zavisiće od odlazaka iz kluba.

- Poznato je da je došao levi bek Roganović, Kempbel iz Grafičara će malo kasniti, vratio nam se Endijae, biće sa nama, verovatno će ostati u klubu. Očekujemo još pojačanja do kraja prelaznog roka. Radi se o pozicijama bočno gore, visoko. Jednog ćemo sigurno dovesti, da li i dvojicu, videćemo. Moramo da napravimo pravu konkurenciju, tu smo bili u defektu od kako je otišao Birmančević, krpili smo tu poziciju. Gomilati igrače nećemo, gledaćemo da forsiramo našu decu. Možda još neko iz veznog reda ode, Kovač ili Vidosavljević...

Ekipi je priključeno nekoliko igrača iz omladinskog pogona, ali je direktor najavio još lepih vesti.

- To se kod nas podrazumeva, imamo sistem po kojem već dugo radimo, šest-sedam godina. Drago mi je što sve više i više igrača za prvi tim izlazi iz naše Omladinske škole. Na kraju krajeva i ne znamo šta ćemo sa svima njima – našalio se Matijašević, koji je potom u daleko ozbiljnijem tonu najavio: - Imamo novitet, nadam se da ćemo u narednim danima i zvanično preuzeti fudbalski klub BASK, koji bi trebalo da bude naša filijala. Biće nam lakše sa tim mlađim igračima, pojedini će otići tamo, predvodiće ih naš trener, radiće se po sistemu po kojem se radi u Čukaričkom. Takođe, u razgovorima smo sa Rudarom iz Pljevalja, čiji je trener Zoran Govedarica, čovek koji odlično poznaje naše momke. Ukoliko budemo imali nekog igrača koji bi mogao da svoj potencijal pokaže u tom klubu i da imamo obostranu korist, otići će tamo na ustupanje.

Neizbežno pitanje je bilo i kakve će biti ambicije Čukaričkog u narednoj sezoni.

- Standardno visoke, kao i svake godine. Predstojeće sezone će biti znatno teže, tu je Vojvodina, TSC sa odličnom ekipom, Radnički Niš se sa Lalatovićem sigurno vraća... Uglavnom, za nas bi bio neuspeh da ne izađemo ponovo u Evropu.

Brđani su protekle sezone imali veliki broj igrača pozajmljenih drugim klubovima. Neki od njih će biti sa prvim timom ove sezone.

- Šarić je otišao u Metalac, to je završeno, on je sada njihov igrač. Do kraja sedmice ćemo videti da li će Fratrović ostati kod nas, ili će ići negde na pozajmicu, ili u BASK. Isti je slučaj sa Veličkovićem, na njegovom mestu su Miladin Stevanović i mladi reprezentativac Rogan, a idemo logikom da priključujemo mlađe. Đorđević, Nikčević i Radojičić će ići na pripreme i imaće prilike da se dokazuju treneru.

Sa Danilom Pantićem je drugačija situacija, on je bio igrač pozajmljen Čukaričkom.

- Pantić je super dečko, odličan igrač, ali ima svoje vizije za budućnost. Ali, videćemo, ukoliko ode negde želim mu svu sreću, ako ne ode, razgovaraćemo.

Na Banovom brdu su radosni zbog činjenice da će prilikom žreba za drugo kolo kvalifikacija za Ligu Konferencija (16. juna) Čukarički biti među povlašćenim ekipama.

- Naravno, videli smo ko su nam potencijalni rivali. Sreća je potrebna prilikom žreba, nadam se da ova ekipa može da prođe drugo kolo. Ima tu timova kao što je Aris, nije lako, ali mislim da je red da posle toliko godina napravimo dodatni iskorak.

Šta je potrebno da Čukarički sezone krene sa ambicijama da napadne titulu?

- Nemam komentar – osmehnuo se Matijašević.

Za najbolje igrače Čukaričkog ima ponuda, ali u klubu ne žele da ih pusta makar do završetka evropskih kvalifikacija.

- Docić, Mijailović i Kajević ne mogu da idu do avgusta. Videćemo i za Šapića, koji je mlad igrač. Za dalje, voleo bih da ostanu duže. Za golmana Petrovića konkretno imamo ponuda, ali ćemo još sačekati.

Prilikom formiranja trećeg po rangu evropskog klupskog takmičenja, bilo je priče da će Liga Konferencija biti daleko slabija, nego što je to sada slučaj.

- Kazali su nam da će biti lakše. Nije ništa lakše, gotovo da je isto kao što je bio slučaj ranije u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Čak može da bude i teže, eto tu su na primer Totenhem u plej-of rundi i timovi sličnog kvaliteta. Ali, nema veze, fudbal je igra jedanaest na jedanaest, iako nam je želja da dobijemo nekog lakšeg na početku, možda na primer rivala iz Andore ili okruženja. Idemo korak po korak, ako prođemo drugo kolo, spremaćemo se za treće – oprezan je Vladimir Matijašević, direktor Čukaričkog.

Kurir sport