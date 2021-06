EVROPA JE NAŠ SAN: Fudbaleri Čukaričkog počeli pripreme za novu sezonu

Na prvom treningu Đorđević je na raspolaganju imao 29 igrača, to su golmani: Nemanja Belić, Đorđe Petrović, Novak Mićović i Lazar Kaličanin, odbrambeni igrači: Nemanja Tošić, Miladin Stevanović, Slobodan Rubežić, Darko Puškarić, Stefan Šapić, Viktor Rogan, Nikola Petković, Bojan Roganović, Stefan Radojičić, Stefan Veličković i Strahinja Tanasijević, igrači sredine terena: Marko Docić, Bojica Nikčević, Asmir Kajević, Srđan Mijailović, Stefan Čolović, Ibrahima Endijae, Stefan Kovač, Mitar Ergelaš, Jovan Lukić, Dario Grgić, te napadači: Marko Rakonjac, Đorđe Jovanović, Mihajlo Baić i Mihajlo Spasojević. Zbog obaveza prema reprezentacijama duži odmor su dobili Milutin Vidosavljević, Uroš Drezgić, Milan Savić i Norman Kempbel.

- Rastali smo se pre tri nedelje, izgledalo je kao da smo jedva čekali pauzu, ali smo isto tako prilikom rastanka želeli da se što pre skupimo. Sve zbog činjenice da znamo šta nas čeka, spremamo se za Evropu, to je bio san i cilj kluba. Radujemo se što nastavljamo sa ambicijama koje Čukarički ima godinama unazad, klub će pokušati da ponovi i možda nadmaši ono što je urađeno prethodne sezone – kazao je prilikom prvog okupljanja pred novu sezonu šef struke Dušan Đorđević.

Nekolicina igrača je iz kluba otišlo tokom sezone, neki po njenom završetku. Đorđević je ipak zadovoljan igrački kadrom.

- Kamenović i Ćirković su otišli, Ostojić takođe, ali to je tako u fudbalu. Gledaćemo da što pre uklopimo momke koji su ostali i ove koji su došli, kao i eventualna buduća pojačanja. Tim će biti jak i stabilan, i rezultatski i igrački. Može da se desi da neki igrač, ili čak grupa igrača ode kasnije, dug je prelazni rok, do sredine septembra. Ali, nije to ništa novo za nas trenere.

Đorđević će na raspolaganju imati nekoliko novih igrača, verovatno će ih biti još kako se prelazni rok bude bližio kraju, a poslednji dan za eventualne transfere je 17. septembar.

- Ljudi koji rade u klubu su znali ko nam je od igrača otišao. Endijae se vratio, Kempbel je došao, to su igrači na tim bočnim pozicijama. Takođe, došao je Roganović kao zamena za Kamenovića. Na meni kao treneru je da od onoga što imam napravim najbolje moguće. Uglavnom, izuzetno sam zadovoljan grupom momaka koja je trenutno u klubu.

Prvom timu je priključeno i nekoliko najtalentovanijih momaka iz Omladinske škole Čukaričkog, koja je i protekle sezone beležila odlične rezultate.

- Čukarički godinama unazad radi na taj način, daje šansu i afirmiše igrače iz svoje škole. To j bilo i ranije, a pogotovo na kraju sezone, kad smo bili sve bliži obezbeđivanju Evrope. Tu su Drezgić, Mićović, Petković, Grgić, Rogan, kadet Spasojević... Ne priča o bonusima, ovo su juniori, svi će sa nama na pripreme, pa ćemo videti šta je najbolje za njihov razvoj, pokazaće dani pred nama.

Čukarički je po završetku takmičenja u nacionalnim ligama i kupovima u evropskim zemljama, saznao potencijalne rivale u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Konferencija, ali Đorđević nije imao posebne želje prilikom žreba koji će biti održan 16. juna.

- Svakako su jaki protivnici, iako smo mislili na početku da će to takmičenje biti ispod nivoa Lige Evrope. Pogledao sam jednom ko su potencijalni rivali i neću više do žreba. Ima mnogo jakih rivala, ali šta žreb donese, spremaćemo se za to – zaključio je Dušan Đorđević.

