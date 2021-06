KOLAROV I PRIJOVIĆ OTPALI, ZVEZDA DOVODI DVA STRANCA! Mrkela o prelaznom roku: U pregovorima smo sa špicom i levim bekom

Fudbaleri Zvezde popodne putuju na pripreme u Austriju, gde će odigrati četiri kontrolne utakmice. Crveno-beli su prošle sezone osvojili duplu kruni i igrali su u grupnoj fazi Lige šampiona.

Na okupljanju pred početak priprema sportski direktor kluba Mitar Mrkela govorio je o pojačanjima i tom prlikom otkrio da neki od fudbalera za koje se verovalo da će sledeće sezone biti deo crveno-belog tabora - ipak neće doći do transfera.

"Imamo formiranu ekipu i nije nam imperativ dovođenje igrača, ali nam je obaveza da svake godine budemo jači. Razgovaramo sa nekoliko igrača na poziciji špica i levog beka. Ne mogu da kažem da li je to blizu ili daleko, ali ja verujem da je blizu", rekao je Mitar Mrkela i podsetio da prelazni rok nije zvanično počeo i da je zbog toga teže dovesti kvalitetnog igrača.

Aleksandar Kolarov, Nenad Krstičić i Aleksandar Prijović su neki od fudbalera koji su se spominjali da bi mogli da pojačanju crveno-bele.

"Pričao sam sa Kolarovim, pošto je on neko s kim sam sarađivao u reprezentaciji i OFK Beograd i on je daleko. Nenad Krstičić je igrač AEK-a. Prijović? On je domaći igrač i time sam sve rekao...", zaključio Mrkela.

