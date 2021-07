AZURIMA SE OVO NEĆE SVIDETI: Do 1.000 navijača iz Italije će moći da putuje na finale

Za prethodna dva meča Italije na Vembliju, u osmini finala, a potom u polufinalu, dolazak pristalica iz inostranstva bio je gotovo onemogućen obavezom karantina u Ujedinjenom Kraljevstvu u okviru borbe protiv korona virusa.

"Britanske vlasti su garantovale da će maksimalno 1.000 ljudi iz Italije moći da dođe u London, uz niz obaveza koje treba da ispoštuju", naveo je FIGC u saopštenju.

Ti navijači će stići u London (iz Rima i Milana) malo pre meča i neće ostati duže od 12 sati. Koristiće za to namenjene letove i prevoz koje će organizovati FIGC, a na stadionu će biti smešteni u posebnom sektoru.

Pre polaska moraće da urade PRC test, a po povratku u Italiju moraće u petodnevni karantin, što je pravilo u Italiji za sve putnike koji dolaze iz Velike Britanije.

Za sve navijače koji žele da podrže Italiju u potrazi za drugom evropskom titulom, nakon one iz 1968. godine, let će koštati 610 evra po osobi, dok će ulaznica za meč koštati 95 evra, naveo je Savez. Oni koji žele da idu treba da se prijave do sutra u 11.00.

Italijanski savez će za finalnu utakmicu na raspolaganju imati još 6.500 ulaznica koje će biti rezervisane za italijanske pristalice sa prebivalištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Fudbaleri Italije su juče pobedili Španiju u polufinalu, posle penala, a za titulu šampiona Evrope boriće se sa pobednikom večerašnjeg meča Engleska - Danska.

Finale se igra u nedelju od 21.00 na Vembliju.

Beta