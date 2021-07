ITALIJANSKI HEROJ! Spinacola: Ostala nam je još poslednja bitka

Ovaj 28-godišnji fudbaler povredio je ahilovu tetivu u četvrtfinalu protiv Belgije i već je operisan. On se nacionalnim timom otputovao za London i većeras će sa Vemblija navijati za svoj tim.

"Kada bih mogao da se vratim u prošlost, ponovo bih sprintao za tu loptu. Uradio bih to još stotinu puta u pokušaju da osvojim metar više na protivničkoj polovini i prebacim igru na našu stranu. Nije to ništa posebno, to su zakoni Azura", napisao je Spinacola, preneli su italijanski mediji.

On je naveo da se granice pomeraju "samo ako ste spremni da date svoju dušu saigračima" i istakao da ga je povreda udaljila od terena, ali da ga nije odvojila od tima.

"Moj sin Matija koji, ima samo tri godine, razumeo je da njegov otac večeras ne može da ostane kod kuće i gleda utakmicu", napisao je Spinacola.

Istakao da je uzbudjen, da to ne može da sakrije, kao i da se preporodio kada je ušao u avion.

"Za par sati biću sa saigračima na terenu, a onda i na tribinama sa sunarodnicima. Moglo je biti bolje, ali moglo je biti i gore", naveo je Spinacola.

"Pred nama je poslednja bitka na Vembliju. Turnir koji zauvek nositi u sebi. Od čarobnih noći na Olimpiku do hrama fudbala protiv domaćina - prevalili smo ogroman put", dodao je on.

Spinacola je naveo da oseća da može još mnogo toga da da i da se vratiti na teren za nekoliko meseci.

"Ali, želim da mislim da ćemo večeras sprintati svi zajedno. Vidim Brajana Kristantea, prvog saigrača koji me je tešio posle povrede, kako podiže nešto značajnije od moje glave. Napred Azuri", zaključio je Spinacola.

Finale Evropskog prvenstva izmedju Italije i Engleske igra se večeras od 21.00 na Vembliju.

Beta