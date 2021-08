NIŠTA OD PROMENE TERMINA NA AZORSKIM OSTRVIMA: Zbog skupog prenoćišta, crno-beli tražili da meč počne dva sata ranije

Kako će i kad će se vratiti u Beograd sa skoro 4.000 kilometara udaljenih Azorskih ostrva ostaje da se vidi... Vremenska razlika od dva casa, odnosno cinjenica da se predstojeći meč Santa Klare i Partizana igra u cetvrtak od 22.30 casova po srednjeevropskom, odnosno 20.30 po lokalnom, u velikoj meri komplikuju povratak crno-belih u Beograd.

foto: @starsport

Razlog je činjenica da poslednji let sa Azorskih ostrva vremenski ograničen na 00.30 časova i ekspedicija iz Humske ima samo sat vremena posle meča da stigne od stadiona do aerodroma, prođe pasošku kontrolu i čekiranje, odnosno ukrca se na let za Beograd.

foto: Starsport

Otuda je Partizan imao ideju da se meč odigra dva sata ranije od predviđenog, po težim vremenskim uslovima, ali da tako dobije priliku da znatno relaksiranije stigne na predviđeni let za povratak u Beograd, samim tim izbegne opciju prenoćišta kako bi ekipa mogla da stigne u Srbiju i počne pripreme za prvenstveni meč koji se igra za vikend. Međutim, posle konsultacija sa UEFA taj predlog nije prihvaćen.

Kurir sport / L. D.