NEMANJA MILETIĆ SE VRATIO U HUMSKU: Sve mi je nedostajalo! Niko ko je spolja ne može da zamisli kako izgleda biti igrač Partizana

Nemanja Miletić, bivši igrač Partizana i saudijskog kluba Al Raed, u prisustvu generalnog direktora Miloša Vazure, potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa crno-belima!

Čuveni „Ćelavi“ se vratio u Partizan u koji je prvi put došao 2017. godine, tokom mandata Miroslava Đukića.

Za crno-bele je odigrao 141 utakmicu u svim takmičenjima, uz dva plasmana u grupnu fazu Lige Evrope, postigao devet golova, imao osam asistencija i osvojio tri Kupa Srbije. U leto 2019. godine odlazi u Al Raed u Saudijskoj Arabiji gde je, kao standardan igrač, odigrao trideset utakmica.

„Presrećan sam, čak mislim i srećniji nego prvi put!“, ne krije oduševljenje Nemanja Miletić nakon potpisanog ugovora.

„Sve se desilo slučajno, ali, izgleda, sudbinski. Partizan se pojavio dok sam čekao druge ponude, a imao sam Kipar, Tursku, Rusiju, Mađarsku… Iskreno, nisam baš nešto bio njima oduševljen, iako su bili u pitanju dobri klubovi. Čuo sam se potom sa šefom Stanojevićem i tako je sve krenulo“, nastavlja Miletić.

Igrao si 30 utakmici u Al Raedu?

„Bio sam standardan, igrao sam i Kup i sve je zaista išlo dobro. Pre dva meseca je trebalo da produžim ugovor, međutim, tamo nikada ne znate kada nešto može da se promeni, budući da glavnu reč ima predsednik kluba, a na trener. Sada menjaju odnos prema strancima, ne samo prema meni, već i drugima, i bez obzira na to što me je hteo trener, ponudili su mi sporazumni raskid uz isplatu do kraja ugovora i dobijanje statusa slobodnog igrača.“

Partizan si pratio sve vreme?

„Da! Svaku utakmicu! Sada sam bio i na poslednjoj, protiv Santa Klare! Bilo je veličanstveno! Ta energija, timski duh, navijanje... to je ono što krasi Partizan!“

U Partizan se vraćaš kao štoper?

„Što i jeste moja prirodna pozicija, ali sam igrom slučaja bio prekomandovan na desnog beka.“

Kako si otišao, Bojan Ostojić je postao cimer sa Sinišom Saničaninom?

„Moj krevet je i dalje slobodan, tako da nema problema. Uostalom, ima tri kreveta u sobi, pa ćemo se snaći“, smeje se Miletić

Šta ti je najviše nedostajalo?

„Sve! Bukvalno sve! Od sportskog centra, drugova u klubu, restorana, stadiona, navijača! Niko ko je spolja ne može ni da zamisli kako izgleda biti igrač Partizana i koja je energija u tom sportskom centru!“

Partizan danas?

„Sjajan! Spreman za velika dela! Ništa ne može i nije moglo preko noći i mislim da to navijači sada i vide. Sve je proces! Šef, koliko vidim, a i čujem, iz svakog zna da izvuče maksimum i pokaže njegovu najbolju stranu na terenu! Samo da tako nastavimo!“

Kurir sport