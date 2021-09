KRISTIJAN BELIĆ: Čukarički forsira mlade igrače, nisam imao dilemu kad je stigao poziv

Brđane je pojačao Kristijan Belić, koji je na Banovo brdo stigao iz Olimpijakosa, ugovor je potpisao na tri godine. Belić je rođen 25. marta u belgijskom Sent Trudenu, igra na poziciji defanzivnog veziste, a bio je član selekcije Srbije do 17, 18 i 19 godina.

U Srbiji je karijeru počeo u OFK Beogradu, odakle je otišao direktno na Ostrvo, u Vest Hem. Za čekićare je nastupao u mladom timu, a sledeća destinacija pre dolaska na Banovo brdo bio je atinski Olimpijakos. Belić se najpre podsetio prvih fudbalskih koraka na Staroj Karaburmi.

- Polazak iz Pančeva na treninge na Omladinski stadion u pola šest ujutro, na veštaku, to se ne zaboravlja. Bilo je lepo, to su stvari koje se ne zaboravljaju. Tada su sa mnom trenirali Petar Stanić, koji je sa mnom još ranije trenirao školi fudbala „Arena“ u Pančevu, potom Dušan Vlahović, Filip Stuparević... – kazao je Kristija Belić, koji je potom pojasnio kako je došlo do prelaska u slavni klub iz Engleske:

- Igrao sam za reprezentaciju Srbije, na turniru u Hrvatskoj protiv domaćina i selekcija SAD-a. Skaut Vest Hema je posle tih utakmica pozvao brata Luku i mene, pa smo se zajedno preselili na Ostrvu. U Londonu sam bio četiri godine, igrao sam uglavnom za tim do 23 godine. Ta liga je zaista prejaka, za mlade timove nastupaju uglavnom svi momci koji nisu u kombinaciji za prvi tim, a pravo nastupa imaju i tri starija igrača. Utakmice su pune tempa, ali nema mnogo pritiska.

Sledeća Kristijanova destinacija bio je Pirej, Belić je bio član Olimpijakosa.

- Poslednje dve godine sam proveo u Atini. U Olimpijakosu je slična situacija kao u Vest Hemu, velika su očekivanja, budžet kluba je takođe odličan, tako da imaju mogućnost da dovedu vrlo kvalitetne i već proverene igrače. Najmlađi starter je u timu iz Pireja imao 26 godina, što dovoljno govori o tome koliko je teško ući u prvi tim. Ali, imao sam priliku da kvalitetno radim, čak sam i debitovao u Kupu, zahvalan sam bivšem klubu na svemu.

Belić je potom istakao da nije imao mnogo dilema kad je stigao poziv Čukaričkog.

- Šest godina sam proveo u inostranstvu, i u principu mogao sam da nastavim u nekom klubu preko granice. Ali, želeo sam da se vratim, da „resetujem“ karijeru, ovde su mi porodica, devojka, moja kuća u Pančevu je blizu. Čukarički mi je kao klub delovao najzdravije, između ostalog i zbog forsiranja mladih igrača. Čim je stigla ponuda, prihvatio sam je bez većeg razmišljanja – kazao je Belić, koji je potom nastavio:

- Činjenica da je Saša Ilić šef stručnog štaba je još jedan od razloga što sam potpisao ugovor sa Čukaričkim. Igrao je na poziciji koju sada pokrivam, i od njega ću moći mnogo toga da naučim. I kao mali sam gledao Saleta, pokušavao da skidam njegove poteze.

Belić je dodao da će biti strpljiv i da će vredno raditi, ne bi li došao do šanse da debituje za prvi tim Čukaričkog.

- Svestan sam da sam došao u periodu kad je ekipa već formirana, da će mi biti možda i potrebno vremena, posebno zbog činjenice da se vraćam iz povrede. Lične ambicije su da se predstavim u najboljem svetlu na treninzima, da svi mogu da vide moje kvalitete, pa da polako ulazim u ekipu. Nigde ne žurim, potpisao sam ugovor na tri godine. Već je devet kola iza nas, a iskreno se nadam da ću zaslužiti šansu da što pre debitujem. Naravno, cilj Čukaričkog je da ponovo zaigra u Evropi, gde se ove sezone pokazao u vrlo lepo svetlu – istakao je Belić.

