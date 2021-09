ZVONE SVADBENA ZVONA: Georgina Rodrigez progovorila o venčanju sa Kristijanom Ronaldom

Georgina Rodrigez, verenica Kristijana Ronalda, dobila je svoj rijaliti šou.

Život jedne od najpoznatijih supruga/devojaka fudbalera detaljno će prikazati Netfliks.

Georgina je bila siromašna prodavačica u jednom butiku kada ju je upoznao Ronaldo. Počeli su da se zabavljaju krajem 2016. godine. Kristijano je već imao troje dece, sina Kristijana Ronalda juniora, te blizance Evu i Matea koje mu je na svet donela surogat-majka.

Njih dvoje su dobili vanbraćnu ćerku Alanu Martinu koja je rođena u novembru 2017. godine.

Georgina je za potrebe dokumentarca potvrdila da pre poznanstva sa Kristijanom nije imala ništa, a da sada ima sve. Progovorila je i o temi venčanja, i priznala kako bi volela da se uskoro uda za Portugalca.

- To ne zavisi od mene. On zna šta ja želim. Nadam se da će se to uskoro dogoditi - rekla je Georgina.

Hoće li Ronaldo, koji se nedavno iz Torina preselio u Mančester, takođe želeti da čuje svadbena zvona, biće jasnije u narednom periodu.

(Kurir sport)