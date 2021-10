VARNIČI SA SVIH STRANA NAKON SUKOBA PIKSIJA I TERZE! Petković traži odgovore od Stojkovića KOSTADIN NIJE TREBALO DA DOBIJE OTKAZ

Sukob direktora FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića sa selektorom fudbalske reprezentacije Draganom Stojkovićem Piksijem iznenadio je Srbiju, a posebno je zabrinuo sve zvezdaše!

Nekadašnji reprezentativac Zvezde Nikola Petković osvrnuo se na navode da je uzrok sukoba Terzićev sin Kostadin koji je dobio otkaz u Fudbalskom savezu Srbije.

- Nema potrebe za sukobom. Desile su se promene. Došao je Piksi koji može ozbiljne promene da napravi. Sa druge strane, imamo i Zvezdana Terzića, koji je jedini čovek koji tako može da vodi jedan klub. Zvezda je bila dominantna poslednjih nekoliko godina. Nema tu ko je u pravu ili nije. Ne znam koliko dobrih stvari to donosi klubu - rekao je Petković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Nekadašnji fudbaler smatra da Kostadin Terzić sigurno nije smetao na Terazijama.

- Svi znamo da je Kostadin dobio otkaz. Sigurno nije smetao u fudbalskom savezu. Mislim što je pogrešno što je dobio otkaz - naveo je Petković.

Partizan koristi razmirice u srpskom fudbalu Petković se osvrnuo i na saopštenje Partizana. - Partizan koristi situaciju i pravi veštački pritisak. Stanojevića jako cenim kao trenera, ima odlične rezultate, ali Partizan koristi trenutne razmirice u srpskom fudbalu - rekao je Petković.

Sukob se inače počeo tako što je Piksi komentarisao regularnost u Super ligi što je Terziću zasmetalo. Pojedii su prokomentarisali da Terzić kontranapadom pokušava da prikupi poene kod navijača Zvezde jer smo prethodnog vikenda videli bojkot na severnoj tribini.

Petković je naglasio da mu mnogi postupci Stojkovića nisu jasni.

- Ja sam bio na toj utakmici. Nisu hteli da uđu na stadion iz samo sebi poznatih razloga. Oni su sad u ovoj situaciji na udaru sa svih strana i koliko to dobrog donosi klubu, ne znam. Piksi komentariše regularnosti, a on je selektor i treba da se bavi svom poslom. To samo u Srbiji ima da mi sad imamo selektora da je nezvanično predsednik saveza i da priča sa sudijom. Kod nas je sve u kontrasmeru! Ovo je sve nezdravo. Ti ne možes kao selektor da ne dođeš na derbi, nego da gledaš utakmicu u Parizu ili Londonu. To je skroz nemoguće - rekao je Petković i naglasio da Aleksandar Katai mora da ima mesto u reprezentaciji.

