ČELSI POSLE MALMEA BEZ DVOJICE IGRAČA: Lukaku i Verner zbog povreda van terena

Čelsi je na svom terenu pobedio Malme sa 4:0, u trećem kolu Grupe H u Ligi šampiona. Lukaku i Verner su u prvom poluvremenu morali da napuste teren, Belgijanac zbog oštrog starta Lasea Nilsena, a Nemac je istegao tetivu u pokušaju da dođe do lopte.

Tuhel je rekao da je Lukaku psihički i fizički premoren posle igranja za reprezentaciju Belgije.

"Da sam znao, ne bih to uradio. Ali, to ne znate unapred, a bilo je neophodno da on bude na terenu i počeo je veoma dobro. Razgovarali smo i mislim da je psihički premoren. To je normalno, ali on je naša devetka. Ne radi se o povredi mišića. Mislim da je malo 'preigran', to je moje mišljenje, možda nisam u pravu. Ali pustio sam ga da igra. Ne žalim, takve stvari se dešavaju. Nismo imali sreće", rekao je Tuhel, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Romelu je izvrnuo zglob posle prekršaja u šesnaestercu, a Timo ima povredu tetive. Obojica će odsustvovati. Ići će na preglede kako bismo preciznije znali, ali oni će propustiti nekoliko utakmica", dodao je on.

Tuhel je dodao da je svaka pobeda važna kako bi ekipa izborila plasman u nokaut fazu takmičenja u kome brani titulu.

"Idemo od utakmice do utakmice, svaka naredna je najvažnija. Ne poklanjam minutažu i ne odmaram igrače, pošto je svaka sledeća utakmica najvažnija. Biramo najbolju ekipu koja ima najveće šanse da pobedi Brentford i biramo najbolju ekipu koja bi mogla da pobedi svakog protivnika u Ligi šampiona", naveo je Tuhel.

Na tabeli Grupe H, Čelsi je drugi sa šest bodova, tri manje od vodećeg Juventusa. Zenit ima tri boda, a Malme je bez bodova.

(Kurir sport/Beta)