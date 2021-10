RAZMIŠLJAO SAM I O SAMOUBISTVU: Oduševio fudbalski svet, potpisao za Juve, pa poslao poruku ZABRANJENOJ ŽENI i tu mu je bio KRAJ!

Francuski fudbaler poreklom iz Kameruna imao je samo 18 godina kada je iz Sent Etijena stigao u Juventus kao ogroman potencijal.

Klub ga je odmah poslao na časove italijanskog, kako bi što pre naučio jezik. Tu nastaje problem. Nesrećni Perikar je jedne večeri odlučio da pošalje poruku nastavnici koja mu je predavala italijanski u školi jezika i to ga je verovatno koštalo karijere.

"Jedne večeri sam sa prijateljima odlučio da pošaljem poruku nastavnici, bio je to SMS u kom sam je pozvao da mi se pridruži na piću. Nakon pola sata moj telefon je zazvonio, nazvao me je Roberto Betega. Pitao me je ko sam ja da šaljem poruke njegovoj devojci. Nisam imao pojma da mu je nastavnica italijanskoj devojka" ispričao je Kamerunac.

Inače, Roberto Betega je legenda Juventusa i italijanskog fudbala. U periodu od 1970. godine do 1983. odigrao je više od 500 utakmica za torinski klub i postigao 178 golova. Bio je i standardan reprezentativac Italije.

Na Perikarovu nesreću Betega je bio i zamenik direktora Juventusa u momentu kada je on stigao u klub. Tako je završio karijeru u Staroj dami pre nego što je i počeo. Za dve godine odigrao je samo jedan meč!

foto: Profimedia

Kasnije je pokušao da oživi karijeru na Ostrvu. Kupio ga je Portsmut 2002. godine, ali ni tamo se nije proslavio. Igrao je za Stouk siti i nekoliko engleskih niželigaša pre nego što je odlučio da se penzioniše.

Tokom karijere je imao ozbiljnih problema sa deresijom, a u jednom intervjuu je otkrio da je razmišljao i o samoubistvu.

"Počneš da se osećaš bezvredno, kao da nisi koristan nikome. Porodici, klubovima... Zašto se uopšte trudiš? Zašto se trudiš da ideš na trening? Dakle, javite da vam nije dobro i ostanete kod kuće. I posle nekog vremena počneš da razmišljaš, zašto se uopšte trudiš u životu. Te misli su mi prolazile kroz glavu i shvatio sam da su stvari postale ozbiljne" priznao je Perikar.

