DRAGAN DŽAJIĆ OTKRIO NEŠTO NEVEROVATNO: Gde su bili navijači CRVENE ZVEZDE kao domaćini na stadionu PARTIZANA!

Opširan intervju sa najboljim jugoslovenskim fudbalerom u istoriji Draganom Džajićem za francuski "Korner" izazvao je veliku pažnju u zemlji Gala, ali i na celom Balkanu. Novinare iz francuske je zanimalo da Džajić uporedi fudbal svog vremena sa današnjim po stilu igre.

- Mislim da se nije toliko promenio. I dalje je tako zanimljivo, stadioni su uvek puni, igrači dobri, ima za svakog ponešto. Fudbal je sport 20. veka i popularnost mu je samo rasla. Što se tiče stila igre, u moje vreme se osećao dah defanzivaca na vratu, sada je to manje. Fizički uslovi su već bili dobri u naše vreme, ali sada ima dosta utakmica i više povreda. Fudbal zahteva da mu posvetite ceo život.

Kako vidite razvoj i angažman navijača u klubu od kada ste bili igrač, pa sportski direktor, do danas kada ste počasni predsednik?

- Navijači Cravene zvezde su bili na južnoj strani kada smo mi igrali `kod kuće` na stadionu Partizana. Kasnije su rođene "delije". Oni imaju svoj kodeks, svoj način podrške klubu. Crvena zvezda je uvek imala masovnu podršku, ali i zahtevnu publiku, veoma zahtevnu. Istovremeno, veliki igrači su igrali u Crvenoj zvezdi, veliki klubovi su igrali protiv nje, mi smo prošli toliko toga... Ali ja sam protiv svih ekstremnih oblika navijanja. Bastija takođe ima izuzetne pristalice, što me veoma raduje jer je to već bio slučaj u moje vreme. Konačno, Crvena zvezda ima ono što zovu svoje „zvezde“, to su igrači koji su obeležili istoriju kluba.

Kada biste morali da izaberete sedmu zvezdu, koga biste nominovali?

Ovo je teško pitanje. Nikada nikoga nisam predložio, to se desilo prirodno. Dobro je što je Crvena zvezda ovo uradila da nagradi neke igrače. Veoma sam počastvovan što sam deo toga.

Kurir sport