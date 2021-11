NEVEROVATAN GOL SILVE UTIŠAO OLD TRAFORD: Siti trijumfom nad "crvenim đavolima" spakovao OTKAZ Solskjeru? (VIDEO)

Pokušali su nešto Portugalci Ronaldo i Fernandeš, ali nije bilo posla previše za Edersona Militaa. Odavno je jasno da u odbrani Mančester junajteda nešto ne funkcioniše već duže vreme.

To su i danas pokazali. Prvo je autogol postigao Erik Bejli, da bi potom umalo isto učinio i Hari Megvajer, a tačku na prvo poluvreme stavio je Luk Šo.

Levi bek crvenih đavola nije u jednom trenutku znao gde se nalazi.

Kanselo je poslao loptu koja je prošla kroz celu odbranu, došla je iza leđa Luka Šoa, a nije bilo baš jasno šta je defanzivac domaćih hteo da uradi. Lopta je došla do Bernarda Silve, a on je pogodio do tada odličnog De Heu u grudi i lopta odlazi u gol.

Junajted je izgubio, a sva je prilika da će to uticati i na dalji boravak Ole Gunar Solskjera na klupi crvenih đavola.

Kurir sport