PIKSI OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA PREDSEDNIKOM PRED PUT U LISABON: Ja bih sve prodao da odem u Katar, meni nikakav novac ne treba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je fudbalske reprezentativce Srbije na odlučujući meč za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru, poželevši im da pobede u Portugalu. Tom prilikom obećao im je i premiju od milion evra, koju su fudbaleri po plasmanu na Mundijal prosledili u humanitarne svrhe.

Selektor Srbije je gostujući na televiziji K1 otkrio i detalje razgovora sa predsednikom Srbije i naglasio da novac ni njemu ni igračima nije bio motiv da sruše Ronalda i drugove na domaćem terenu.

"Kada utišate „La Luž“ sa 62.000 navijača – za to se živi! Ja bih sve prodao da odem u Katar, meni nikakav novac ne treba. Taj milion od države, to znači da nas država podržava, to je samo dodatni vetar u leđa. Igrači nisu znali da će predsednik doći da ih isprati, samo sam ja znao jer smo se tog dana čuli i dogovorili, ali za taj milion nisam. To su za mene trivije, a vidim da se mnogi time bave. Igrači nisu mogli da veruju da ih je posetio predsednik", otkrio je Piksi.

