NOVA BURA U FSS! Oglasio se Novica Tončev: Smena trojice članova IO FSS neosnovana!

Tončev je u saopštenju naveo da se postavlja pitanje motiva za tu odluku, obrazloženu njihovim izostancima sa sednica.

"Da li je to strah da se ne otkrije glasanje koje su članovi pod obmanom obavili i gospodinu Bjekoviću omogućili mesečna primanja od 7.000 evra.

U vreme kada je Statut Saveza jednoglasno izglasan, kada su raspisani izbori na svim nivoima i kada se reprezentacija sprema za Svetsko prvenstvo, svi treba da radimo zajedno za najveće dobro našeg fudbala i budemo ujedinjeni, da ne dopuštamo pojedincima da donose bahate odluke i unose pometnju medju članove FSS, fudbalere, ali i sve ljubitelje fudbala", naveo je on.

Fudbski savez je na vanrednoj sednici Skupštine 29. novembra smenio članove Izvršnog odbora Dušana Mrakića, Sašu Bajčetića i Dragana Ilića.

Tončev je rekao da može da potvrdi da je Mrakić prisustvovao svakoj sednici, a da je Bajčetić "avionom morao da dolazi, pošto je kasno pozvan na sednicu na kojoj je smenjen Marko Pantelić". Dodao je da je Ilić bio prisustan na 22 sednice od 25 i da je bio jedini predstavnik amaterskog i razvojnog fudbala.

"Ne vidim konstruktivnu i inspirativnu energiju u predsedništvu čija tri člana (Bjeković, Karadžić , Karasi) imaju 250 godina i jedino što žele je večni fudbalski život i FSS u kojem su oni neprikosnoveni gospodari", naveo je Tončev.

"Protiv članova Izvršnog odbora koji su učestvovali na sednici kada je smenjen Marko Pantelić sada se vodi sudski postupak, iako je Jovan Šurbatović, generalni sekretar Saveza, jedini koji bi trebalo da odgovara za svoje postupke.

Na istoj sednici postavljen je i Bjeković kao zamenik predsednika FSS, mimo svakog zakona jer ne možete postavljati zamenka predsednika kada nemate predsednika", dodao je.

Bejković je do tada obavljao funkciju potpredsednika, a dogovoreno je da on vodi Savez do promene statuta i raspisivanja izbora.

"Napominjem da je generalni sekretar Šurbatović tada potpisao nelegalnu odluku o imenovanju Nenada Bjekovića za zamenika predsednika koja je objavljena u Službenom ;glasniku FSS 'Fudbal'. Bitno je naglasiti da na tu sednicu nije hteo da dodje gospodin Karadžić koji je obavljao funkciju počasnog predsednika iako je bio pozvan da vodi sednicu", rekao je Tončev.

