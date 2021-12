BRUTALNO! NOGOM DIRTEKTNO U LICE! Igrač Evertona ZGAZIO Japanca iz Arsenala: Namerno je to uradio! (VIDEO)

Fudbaleri Evertona pobedili su na svom terenu Arsenal sa 2:1, a ovaj meč obeležio je incident koji je razbesneo sve ljubitelje fudbala.

U 28. minutu dogodio se brutalni start levog beka domaćih Bena Godfrija na desnog beka gostiju Takehira Tomijasua!

foto: Pritnscreen

¿Debió ser roja? 🟥 El árbitro no vio voluntariedad en este pisotón de Ben Godfrey en la cara de Takehiro Tomiyasu, pero la imagen es tremenda#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nKkGrHqWOH — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2021

Kada je Japanac pao na travu, Englez ga je zgazio po licu i to tako da mu je ostavio ožiljak na obrazu.

foto: EPA/PETER POWELL

"Mislim da je definitivno to uradio namerno. Shvatio je šta je uradio i onda se postavio u stilu: 'Oh, pogledajte, slučajno je'. Kao profesionalac, sa 100 odsto sigurnosti mogu da kažem da je definitivno namerno to uradio. To ne možemo da dokažemo, ali kao igrač, to znam", rekao je Nevil, preneo "Mirror".

foto: EPA/PETER POWELL

(Kurir sport)