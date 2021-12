MAJSTOR ZA GOLOVE STIŽE NA MARAKANU: Rešetao je mreže gde god je stigao, a za nekoliko dana će obući crveno-belu opremu! VIDEO

Buduće pojačanje Crvene zvezde, Ohi Omoidžuanfo, potvrdio je epitet najboljeg strelca norveškog šampionata. Njegov Molde nije uspeo da dođe do titule, ali on sa 27 postignutih golova jeste do prestižne nagrade.

On je u kalendarskoj godini 28 puta pogađao mrežu rivala, ako računamo i gol u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Ohi je treći najefikasniji špic u istoriji norveškog prvenstva.

Više od njega, u strelce su se upisivali samo Od Iverses (30, 1968), te Harald Martin Bratbak (28, 1996). U Molde je stigao iz Stabeka 2019, a u Zvezdu stiže u januaru, kao slobodan igrač. Ako pogledamo i uporedimo ostale skandinavske lige, niko nije postigao više golova od Norvežanina.

Kurir sport