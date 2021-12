PORAZ AJAKSA U DERBIJU KOLA: Meč obeležila nova MAJSTORIJA Dušana Tadića! VIDEO

Najtrofejniji holandski klub Ajaks neočekivano je poražen na svom stadionu u Amsterdamu od AZ Alkmara - 1:2 (0:0). U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda smo videli dramu u nastavku. AZ je stigao do prednosti u 50. minutu i to uz dosta sreće, imali su opcija u napadu, ali je nakon odbitka od leđa lopta stigla do Pavlidisa koji pogađa mrežu.

Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Sébastien Haller yine golünü attı. Ajax beraberliği yakaladı. Asist Dusan Tadic'ten. #AJAAZ pic.twitter.com/zisO2OPyAp — Burak Zihni 🇹🇷 (@haberyazan) December 12, 2021

Ajaks je nešto bolji bio u nastavku, ali su čekali dugo na gol. Igrao se 73. minut kada je tim iz Amsterdama konačno izjednačio. Tadić je dobio loptu u kaznenom prostoru na levoj strani, video je slobodnog Alea kome nije bilo teško da izjednači rezultat. Inače, ovo je deveta asistencija Dušana Tadića protiv AZ Alkmara, niko nije uspeo da zabeleži ovoliki broj asistencija protiv nekog tima u Erediviziji od 2000. godine.

Pronalazili su puteve do gola Ajaksa fudbaleri iz Alkmara, pobedonosni pogodak su dali u 83. minutu, kada je lopta stigla na levu stranu, tamo je bio Vijndal koji je pronašao strelca Abuklala. Ovo je bio drugi poraz Ajaksa u okviru holandskog prvenstva, pa je sada sa Fejenordom izjednačen na vrhu tabele.

Kurir sport