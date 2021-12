JOŠ JEDNA BURNA KONFERENCIJA PARTIZANA! Stanojević ponovo podigao glas: Isto mislim i stojim pri tome!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da ga ne zanima kako su ljudi reagovali na njegovo burno izlaganje nakon meča sa Anartozisom.

Podsetimo, navijači Partizana su u finišu utakmice zviždali i skandirali protiv uprave kluba, što je razočaralo i iznerviralo trenera crno-belih.

Stanojević je na konferenciji nakon meča isprozivao navijače zbog ponašanja i najavio da će napustiti klub ako se situacija ne promeni.

Očekivano, njegove reči izazvale su reakcije fudbalske javnosti.

"Nisam gledao i ne interesuje me ništa vezano kako će ko i kako da reaguje. Ja reagujem kako osećam, a šta će biti neka vreme pokaže. Uvek cu reći kako osećam, a baš se bavim i komentarima. Sad se nisam bavio, fokusiran sam kako da preživimo ove dve utakmice, ostalo ćemo videti", rekao je trener Partizana.

Stanojević je naglasio da nije govorio u afektu.

"Šta mene može da isprovocira sa ovolikim stažom? To je vaša stvar i ne ineresuje me vaše mišljenje koji je razlog, to je vaša stvar. Ne vidite nikakav razlog? Neću da vam objasnim, niste videli razlog. Objasnio sam tada", kaže trener crno-belih i dodaje:

"Šta mogu više da objasnim od onoga što sam rekao, da nacrtam? Jesam li bio dovoljno jasan, mislim da jesam. Možete da kažete da se slažete ili ne, ne znam iz kog interesa mi postavljate pitanje, možete da se slažete ili ne, ali nemam više šta da kažem sem toga. Isto to mislim i stojim pri tome, šta hoćete još da kažem na to".

Kurir sport/Mondo