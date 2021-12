STANKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU, PRED TEŠKO GOSTOVANJE: Uzdrmani smo, TSC ima moj respekt, ali ZVEZDA mora uvek ići na pobedu

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 16:05 gostovati TSC-u u okviru 21. kola Superlige Srbije, a očekivanja pred meč posle koga sledi zimska pauza, izneo je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

- Cilj nam je da donesemo tri boda. Rekao sam to i pre Radnika, ali desilo se šta se desilo, peh, ponovo protiv njih. Za nas je ovo mini-finale, probaćemo da pobedom završimo godinu. Trenutno imamo bodovni zaostatak od lidera na tabeli. To je Zvezda, pre tri dana smo bili najbolji, a onda dođe momenat gde ponovo moramo da dignemo gard. Prvenstvo je dugačko, ali imamo za šta da se borimo i nećemo odstupati od toga. Imamo i igrače koji mogu da odgovore na to. Realno je da bude uspona i padova, ali bitno je da reakcija bude zvezdaška - počeo je Stanković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je šef stručnog štaba Zvezde o zdravstvenom biltenu.

- Gajić ima problem sa zadnjom ložom, takođe i Živković je obnovio povredu koja ga je pred Bragu mučila. Videli ste i u Portugalu da njegov učinak sa loptom nije bio kakav smo očekivali, ali kretnja bez lopte je bila zadovoljavajuća. Tako da, verovatno neće igrati sutra, da imamo još neku utakmicu posle TSC-a, bio bi u konkurenciji, ovako nisam siguran. Takođe, pokušaćemo da „oporavimo“ Petrovića za sutrašnji meč. Nikolić i Falko su spremni kao što ste videli.

Biranim rečima govorio je Stanković o narednom rivalu.

- Imali su fenomenalan start, posle je došlo do kadrovskih problema i teži period - pre svega rezultatski, ne sa aspekta igre. Sa Lazetićem su dobili na kvalitetu, jer je on trener sa jasnom filozofijom i uvek je hteo da se nadigrava i sa jačima. Biće zanimljiv i zahtevan meč. Što se terena i uslova za igru tiče, imali smo sreće što smo igrali na našem stadionu prekjuče, sad i protiv TSC-a, verujem da će sve biti u redu. To je prednost za oba tima, jer hoćemo da igramo fudbal. Pokušaćemo da ispoštujemo sve što smo juče pričali i da se nadogradimo, jer bitne utakmice su za pobeđivanje.

Pričao je Stanković o umoru koji stiže fudbalere.

- Ne mora neko da traži izmenu da bi se videlo da daje sve od sebe i da je u „crvenom“. Zašto da rizikujemo povredu? Naravno, posle bitke smo svi generali. Imam fudbalere koji igraju za Zvezdu i na pozitivnom rezultatu po nas ulaze na teren. Ne bih odvajao to ko je ušao, a ko izašao, jer smo svi u službi kluba i odgovaramo na pravi način zadacima. Hteo sam da izmenama „zablindiram“ u drugom poluvremenu, ali eto. Generalno, nastavak igre je bio bez šansi, jedna polukontra za njih i donesena lopta na pravo mesto, gde nismo uspeli da se odbranimo, što je velika šteta. Međutim, još gore bi bilo da spustimo glavu. Svi smo uzdrmani, svi koji volimo Zvezdu, ali moramo da se izdignemo iz problema i idemo napred, jer ima još mnogo da se igra, a mi dobrim rezultatom treba da završimo polusezonu, odemo na zasluženi odmor i vratimo se sa još jačom voljom da osvojimo prvenstvo. Biće teško, ali sve velike stvari i osvajanja se čine u teškoćama. Svaka čast Radniku, kao i njihovom treneru Đorđeviću, osvojili su četiri boda protiv Zvezde. Međutim, ne mogu da kažem da su nas iznenadili, jer smo imali dovoljno prilika da utakmica ode u smeru koji bi nama odgovarao. Imali smo šanse, penal, da smo poveli sa 2:0, to već sve ide u drugom smeru. Ovako, pri 1:0, protivnik ima nadu da strpljivom odbranom može da sačeka kontru i to se i desilo. Nesrećno smo primili gol, ali to je iza nas i moramo da izvučemo poruke. Mi smo Zvezda i tako je uvek - danas super, sutra problem, pa hajde da pokušamo da prekosutra bude dobro.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Katai i pored promašaja protiv Radnika ostaje primarni izvođač penala.

- On definitivno ostaje naš penaldžija. Šutnuo je možda i najtežu loptu u poslednjih 30 godina, u Portugalu protiv Brage i skidam mu kapu za to. Kako kaže Vujadin Boškov: „Penal nije promašio samo onaj ko ga nije šutirao“. Ostaje izvođač do daljnjeg, a i najboljima se dešava da promaše.

Veruje Stanković u fudbalske kvalitete Filipa Falka.

- On se susretao sa mnogo problema od dolaska kod nas. Prvo povreda, potom i korona kad je došao. Pa je prošao pripreme, a onda dve, tri povrede, sve to ga je sprečilo da bude na svom nivou. Radi na sebi i pokušava da se brzo vrati u ritam. Dobro će mu doći pauza i pripreme, da pokaže zbog čega je doveden u Zvezdu, jer je reč o izuzetno talentovanom fudbaleru. Pehovi i povrede su sastavni deo sporta, a nove pripreme sa Zvezdom će mu dobro doći.

foto: www.crvenazvezdafk.com

O prelaznom roku tek posle TSC-a.

- Nismo još imali sastanak oko toga šta treba da se uradi kada je reč o zimskom prelaznom roku. Posle TSC-a ćemo razgovarati o tome. Sigurno je da generalni direktor Zvezdan Terzić i sportski direktor Mitar Mrkela rade na planu i programu onoga šta nam treba i koliko. Trenutno sam fokusiran samo na ekipu i rezultat. Kada prođe poslednja utakmica, sastančićemo i otvoreno i direktno ustanoviti šta je ono što nam treba - zaključio je Stanković.

Kurir sport