"NIJE BITNO KO, VEĆ ŠTA JE REKAO" Ivić prvi put o iskustvu sa ostrva: To NIKADA NISAM VIDEO! Dali su mi otkaz dok sam bio najbolji

Nakon što je uspešno vodio PAOK i Makabi iz Tel Aviva, Ivić je dobio ponudu koji nije mogao da odbije. Ponudu iz ekipe koja je tada igrala u Čempionšipu.

Ivić je preuzeo Votford u avgustu 2020. godine, a već u decembru je smenjen posle 22 utakmice. Nakon što je dobio otkaz govorilo se o navodnom sukobu sa zvedom tima i kapitenom, Trojom Dinijem.

– Radio sam do sada sa tri ekipe. U PAOK-u smo imali ogromne ambicije, Makabi je najveća ekipa i najtrofejnija u Izraelu, radio sam sa oko 70-80 igrača. Nigde nisam imao problem. Nije bitno šta je rečeno, već ko je rekao. Kada to vidim, ništa mi više nije važno. Ne bih komentarisao Dinija, na tome bih se zaustavio - rekao je Ivić za Meridian sport.

Ipak, srpski trener se ne kaje zbog odluke da preuzme ekipu koja sada igra u Premijer ligi.

- S obzirom da sam završio dve godine u Makabiju pojavila se ponuda Votforda. Ko prati fudbal zna da nije lako doći u Englesku. Pogotovo ako nisi bio igrač tamo. To mi je bio izazov i svestan sam bio da su promenili četiri trenera za kratko vreme. Filozofija ekipe je bila malo drugačija od one koju ja imam u glavi. Imao sam nedoumicu da li da odem ili ne. Ali, ne kajem se, bila mi je velika škola i iskustvo.

foto: Profimedia

Zanimljivo je da je Ivić dobio otkaz samo nedelju dana nakon što je proglašen za menadžera nedelje u Čempionšipu.

– Čempionšip je verovatno šesta najjača liga. Odmah nakon ovih liga petica. Fudbal je tamo specifičan. Premijer liga je evropski fudbal, a Čempionšip je klasičan engleski. Votford je imao ambiciju da se vrati u Premijer ligu što su i uspeli. Mimoišli smo se u načinu razmišljanja. Ja sam trener koji, kada me neko odabere, ja pre nego što potpišem ugovor stavim do znanja koja je moja funkcija a koja sportskog direktora. Iskreno da vam kažem, nakon nedelju dana proglašenja za menadžera nedelje dobio sam otkaz! To je specifično, nisam hteo da prihvatam neke stvari kada je u pitanju struka - rekao je Ivić i dodao:

– Situacija od samog starta je bila nelogična. Imao sam dve grupe igrača: jedna iskusnu od 15 fudbalera koji neće da ostanu u Čempionšopu i koji su radili sami za sebe. Druga od osam do devet igrača koji su profesionalci. Neki su bili u Premijer ligi, neki ne, ali mi smo sa tom grupom prošli pripremni period i planirali smo sa njima da igramo. Bilo je haotično stanje. Prve tri nedelje priprema sam radio sa 12-13 igrača. Nedelju dana pred prvi meč su se pojavili igrači sa odmora. A to je bilo vreme kovida, karantina, pa su se razboljevali… Stvari koje sam prvi put video - rekao je Ivić.

