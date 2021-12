SRBIN KOGA ALBANCI OBOŽAVAJU: Igrao za ALBANSKI klub, a nosio kopačke sa SRPSKOM zastavom! Niko mu ništa nije zamerio!

Srpski fudbaler, Milan Đorđević, (35) postao je simbol u albanskom klubu Besliđa.

Nekadašnji napadač BASK-a, OFK Beograda, Sinđelića i mnogih drugih srpskih klubova razbio je sve predrasude o životu u Albaniji.

Za njega ne postoje nikakve prepreke, problema nikada nije imao, čak šta više, stanovnici ovog grada, kao i navijači kluba čije je boje branio do nedavno (1. jula otišao u penziju), prosto ga obožavaju i nijednu ružnu reč nemaju za njega.

- U januaru 2012. godine dobio sam ponude iz tri različite države. U pitanju su bile Austrija, Crna Gora i Albanija. Tada su u Besliđi igrala tri naša igrača iz Srbije i odlučio sam da dođem i probam tih šest meseci, upoznam fudbal kulturu i ljude ovde i da posle odlučim šta ću dalje - rekao je Đordević za "Alo!".

foto: Printscreen / Privatna arhiva / Alo

Tada je odlučio da napravi ovaj nimalo lak korak i potpiše za albanskog drugoligaša Besliđu iz Lješa. Saigrači su ga sjajno dočekali i kako i sam kaže nije bilo nikakvih predrasuda. Nedugo nakon toga dobio je i nadimak "Đorđe Srbin", a objasnio je i odakle taj nadimak.

-Zovu me Đorđe ili Đorđe Srbin, to je postalo učestalo nakon utakmice između Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine. Mislim da je bio utorak kada se desio incident u Beogradu, a ja sam u Albaniji već u subotu igrao prvenstvenu utakmicu, na kojoj je bilo dosta navijača, između ostalih i moja supruga i starija ćerka Mia. Bio sam onako malo razočaran zbog svega što se kod nas izdešavalo i nisam znao šta me čeka na utakmici. Sve je bilo kao i obično do 45. minuta kada sam uhvatio volej na šesnaestercu i postigao prelep gol od prečku u koju je lopta dva puta udarala i vraćala se od zemlje. Ja sam gledao reakciju pomoćnog sudije i kada je pokazao da je gol u tom trenutku su svi na stadionu počeli da skandiraju "Đorđe Srbin". Meni je to ostalo kao jedan od najlepših momenata koji sam doživeo u karijeri - rekao je iskusni napadač.

foto: Printscreen/privatna arhiva/Alo

Pored nadimka "Đorđe Srbin", Milan ima još jedan, nešto drugačiji nadimak - "Zmija", a dobio ga je od čuvenog trenera, Branka Žutića koji je činio čuda sa ekipom OFK iz Mladenovca, a kasnije vodio i reprezentacije Nigerije, Kameruna, Toga...

-Nadimak "Zmija" sam dobio od našeg sada već pokojnog trenera Žutića iz Mladenovca koji je ranije bio selektor Nigerije, Kameruna... Kod njega sam počeo da treniram sa 8 godina i u nekoj situaciji između dva igrača sam provukao loptu, na to je on prokomentarisao "Vidi ga kakav je ko neko zmiče".

Što sam bio stariji, vremenom, prešlo je u "Zmiju" i tako je ostalo do dana današnjeg - podelio je Milan jako lepu uspomenu.

foto: Printscreen / Privatna arhiva / Alo

Kurir sport / Alo