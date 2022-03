PODRŠKA ROMANU ABRAMOVIĆU: Navijači Čelsija uzvikivali ime svog vlasnika, Tuhel nezadovoljan

Klubovi Premijer lige su na današnjim utakmicama iskazali podršku Ukrajini u jeku ruske vojne intervencije, a deo navijača Čelsija je tokom aplauza podrške uoči početka meča uzvikivao ime Romana Abramoviča, koji je u sredu posle velikih pritisaka saopštio da prodaje klub.

foto: Profimedia

Tuhel je posle utakmice izrazio nelagodu zbog postupka dela navijača i rekao da to nije odraz njegovih igrača ili kluba, koji se ponosi time što pokazuje poštovanje.

"Nije bio trenutak da se to uradi. Ako pokazujemo solidarnost, pokazujemo slodarnost i to bismo trebali zajedno da radimo. Svi zajedno kleknemo (u borbi protiv rasizma). Ako neka važna osoba iz našeg kluba ili drugog kluba nažalost umre, mi minutom ćutanja pokažemo poštovanje, to nije trenutak za slanje drugih poruka. Mi to radimo pošto smo to mi, pokazujemo poštovanje kao klub i potrebno je da se naši navijači posvete minutu aplauza", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

"Mi to radimo za Ukrajinu, nema drugog mišljenja za situaciju tamo. Oni imaju našu podršku, a mi treba da budemo zajedno kao klub. Nije trenutak za druge poruke", dodao je nemački trener.

Čelsi je danas kao gost pobedio Barnli sa 4:0.

Kurir sport