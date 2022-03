VLAHOVIĆ JE POSLUŠAO PIKSIJEV SAVET: Selektor se prisetio susreta i svojih reči DUŠANU da izabere JUVENTUS

Selektor srpskih fudbalera Dragan Stojković Piksi pred kraj prošle godine javno je rekao da bi za Dušana Vlahovića bilo najbolje da pri izboru novog kluba ostane u Italiji.

foto: Starsport©

U januaru, Dušan Vlahović napravio je zemljotres u Evropi, kada je iz Fjorentine za 81.600.000 evra bez bonusa prešao u Juventus. Kurir se setio konstatacije Stojkovića i pitao selektora, da li se seća svojih saveta mladom fudbaleru i da li ga je poslušao.

- Kada vas jedan Juventus uzme i učini veliki napor da vas dovede, to treba poštovati, to znači da imate strahovito veliki kapacitet koji su oni prepoznali i to na osnovu onoga što je pokazao. Razgovarali smo dva dana pred Katar u Beogradu. U šetnji sam ga pitao "čitamo, gledamo, šta se dešava". Pitao me je šta mislim i iskreno sam mu rekao da se ne bavim menadžerskim poslom, ali da smatram da je za njega najbolje da ostane u Italiji još neku godinu. Ali da ja ne odlučujem o tome. A gde da ode? U Juventus. Da li je poslušao mene ili ljude oko sebe, ne znam, ali je uradio dobro za sebe i svoju karijeru. Znamo da transfer nije mali, veliki klubovi ne kupuju tek tako - ocenio je Piksi, a onda kroz šalu i osmeh dodao:

foto: Profimedia

- Eto, kad ne budem više bio selektor, mogu da se bavim i menadžerskim poslom.

Dragan Stojković ponovio je da je Dušan Vlahović veliki profesionalac i momak koji voli da trenira i radi na sebi. Impresioniran je njegovim razmišljanjima, posebno za godine koje ima. Vlahović je čvrsto na zemlji i ako je verovati Stojkoviću, njegova karijera će ići uzlaznom linijom.

