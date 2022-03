GAJIĆ ILI GOBELJIĆ, JEDAN OSTAJE, DRUGI ODLAZI: Crvena zvezda je donela odluku ko će biti desni bek uz PIČINIJA!

Crvena zvezda je ove zime dovela Kristijana Pičinija za poziciju desnog beka, dok su u drugi plan pali Milan Gajić i Marko Gobeljić. Jedan od njih dvojice na leto će napustiti Marakanu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prema svemu viđenom od početka sezone Milan Gajić je u prednosti u odnosu na Marka Gobeljića. Odigrao je nekoliko bitnih utakmica, pokazao se i više nego ozbiljna alternativac Kristijanu Pičiniju. Sa druge strane, Marko Gobeljić je totalno pao u drugi plan.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Obojici fudbalera, i Milanu Gajiću i Marku Gobeljiću ističu ugovori na leto. Kako sada stvari stoje, novom ugovoru do 2024. godine bliži je Milan Gajić (26). On je u Crvenu zvezdu stigao u januaru 2019. za 450.000 evra. Iako je u početku dobro krenuo, čak je stigao i do reprezentacije, nekako je pao u formi, pa nije uspeo da opravda uloženi novac i poverenje.

Marko Gobeljić (29) bio je Zvezdin vojnik u pravom smislu te reči. Na Marakanu je stigao u leto 2017. godine iz kruševačkog Napretka, a 2019. produžop ugovor. Na leto mu ističe saradnja i Crvenu zvezdu će moći da napusti bez obeštećenja.

