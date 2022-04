RADNIČKI GOSTUJE NAPRETKU: Nišlije imaju imperativ pobede za izlazak u Evropu

Fudbaleri Radničkog sutra će imati verovatno poslednju šansu da do kraja prvenstva ostanu u konkurenciji za četvrto mesto na tabeli, koje bi trebalo da vodi u kvalifikacije za UEFA Ligu Konferencija.

Da bi tu šansu ugrabili, izabranici Radoslava Bataka će morati da slave na uvek neugodnom gostovanju protiv Napretka u Kruševcu, u sklopu drugog kola plej-ofa Superlige Srbije. Utakmica počinje u 18.30 sati.

Nišlije su na startu doigravanja remizirale bez golova sa Voždovcem, pa sada imaju 41 bod, što je tri manje od željene četvte pozicije na tabeli, koju zauzima TSC. Napredak je izgubio od Vojvodine sa 2:0 i osmi je na tabeli sa 37 bodova.

Radnički u ovaj duel ulazi nakon što je u poslednja četiri kola osvojio dva boda i postigao jedan gol, pa mu je neophodna reakcija i pobeda protiv Napretka, jer vremena za popravni više nema.

-Čeka nas zanimljiva i teška utakmica, koja će se, nadam se, završiti u našu korist, što nije bio slučaj u poslednja četiri meča. Nismo zadovoljni rezultatima koje beležimo u zadnje vreme, ali jesmo zadovoljni određenim segmentima i dešavanjima na poslednjoj utakmici protiv Voždovca. Tražili smo taj gol, hteli smo ga, napadali smo, nismo imali ni sreće, a moramo priznati i da smo “tanki” u realizaciji. Sa druge strane, defanziva je bila na nivou i moram da kažem da smo ostavili Voždovac bez šuta na gol, a podsetio bih da je taj tim na poslednja tri gostovanja dao više od deset golova. Nadam se i uveren sam da će naša neefikasnost nestati u Kruševcu. Dobro radimo i svesni smo šta pobeda može da nam donese. Napredak je dobra ekipa, izuzetno ih poštujemo i znamo da je ovo specifičan duel i derbi. Imaju iskusne igrače, prednjači sjajni Saša Marjanović, ali ja verujem u moje momke i smatram da smo kvalitetniji- izjavio je šef stručnog štaba Radničkog Radoslav Batak.

Radnički u Kruševcu neće biti kompletan.

-Protiv Voždovca se povredio Aleksandar Pejović i on neće moći da nam pomogne. Ostali su spremni. Imam nekoliko opcija ko bi mogao da ga zameni. Jamkam se odlično snašao kad god je igrao na toj poziciji i postoji opcija da on bude prekomandovan u vezni red, mada ima i drugih ofanzivnijih varijanti, gde bi on ostao u zadnjoj liniji, a poziciju Pejovića bi zauzeli Arsić ili Mićibući- završio je Batak.

Ovo će biti treći međusobni meč ovih timova u aktuelnoj sezoni. Radnički je u regularnom delu Superlige pobedio Napredak u Nišu sa 4:2, dok je u Kruševcu bilo 1:1.

