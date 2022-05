NJEGOVE SUZE SE I DANAS PAMTE! Ovako je Ivica Osim podneo ostavku na mesto selektora: Sve što mogu da napravim ovako ljudski VIDEO

Početak rata na prostoru bivše Jugoslavije Ivicu Osima je zatekao na mestu selektora fudbalske reprezentacije Jugoslavije.

Osim je 1990. godine predvodio nacionalni tim do četvrtfinala na Mundijalu u Italiji, da bi potom obezbedio i plasman na Evropsko prvenstvo koje se 1992. godine igralo u Švedskoj.

Međutim, Jugoslavija je izbačena zbog početka rata, a Danska koja je uskočila je kasnije postala Evropski šampion.

Uoči odluke o izbacivanju, tačnije 23. maja 1992. godine, Ivica Osim je posle šest godina provedenim na mestu selektora podneo ostavku. Bila je to potresna konferencija za medije na kojoj je Osim kroz suze saopštio svoju odluku.

Osim se odlučio na takav korak jer nije izdržao da bude u Beogradu selektor reprezentacije dok se u njegovom Sarajevu, gradu koji neizmerno voli, vodio rat. Većina ljubitelja fudbala iz tog perioda, a naročito jugonostalgičari, seća se suza koje su tekle niz Osimovo lice i istorijskog govora: "Ostavka je, ovako, najdirektnija stvar kad čovek kaže: odlazim i gotovo je. Opet vam kažem, a to sam već ponovio, da ne verujem da mogu da idem, niti ću ići, ni u Firencu ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim, ovako ljudski, i ako me neko bude pitao, tu nema problema nikakvih, to je moj privatni gest, a vi ga možete protumačiti kako hočete. To je neka moja lična odluka, a ja neću da govorim radi čega i da objašnjavam, jer vi to vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono jedino što mogu da učinim za taj grad, pa da se i vi setite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava."

Bio je to kraj jedne sjajne fudbalske generacije, a zauvek će ostati dileme koji bi bili krajnji dometi da su mogli da se takmiče na EP 1992. godine, a i kasnijih godina.

Ivica Osim je preminuo u Gracu u 81. godini.

