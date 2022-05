ČAROBNI TRENUCI NA KIPRU: Mirka i Vujadin u šetnji sa ćerkom Anikom! Fudbaler objavio fotku, a svi su primetili samo JEDNO (FOTO)

Njih troje uživaju u čarima Kipra, sunčanom vremenu i idealnim temperaturama koje ne prelaze 30 stepeni.

I dok malena Anika spava u kolicima, mama i tata poziraju. Ono što su pritioci na društvenim mrežama primetili jeste da lepa glumica, inače majka četvoro dece, prosto blista.

Podsetimo, Mirka je u oktobru prošle godine rodila četvrto dete.

"Bogu hvala, porođaj je protekao kako treba, beba je izabrala da se rodi na veliki praznik. Doktori su u šali govorili da treba da damo neko ime sa Kipra. Nisam bila u panici i strahu, verovala sam da će sve biti u redu, kao što je i bilo. Vujadin je bio na treningu kad je sve krenulo, ja sam pozvala klub da ga obaveste da kreće porođaj. On je brzo odreagovao, došao kući i odvezao me do bolnice. Za 20 minuta sam se porodila, duže mi je trajala vožnja do bolnice nego sam porođaj. Sve se nekako poklopilo", rekla je Mirka za medije.

