PARTIZAN JE TRAGIČAN, ZVEZDA JE OZBILJAN KLUB ZA NAS! Dragan Đurić citirao Toleta i poručio upravi: Spremi kaput i na put!

Dragan Đurić, trofejni predsednik FK Partizan, ostaće upamćen u istoriji kluba iz Humske kao čelnik koji je doneo šest titula. Plus u njegovo vreme crno-beli su igrali redovno u Ligi šampiona i Ligi Evrope. U poslednje tri godine Partizan nije osvojio nijedan trofej, što je podatak sa kojim se Đurić teško miri.

foto: Marina Lopičić

Partizan je ove sezone ostao bez titule i trofeja u Kupu Srbije. Klub je posle toga napustio trener Aleksandar Stanojević, pominje se da će iz Humske otići i veliki broj fudbalera poput Lazara Markovića, Miloša Jojića, Ivana Obradovića...

Kurir je Dragana Đurića pronašao u Parizu na finalu Lige šampiona. Bivši predsednik prvo se nećkao oko razgovora, a onda kada je krenulo, nije umeo da se zaustavi, jer je njegovo nezadovoljstvo trenutnim rezultatima Partizana ogromno. Govorio je bez dlake na jeziku, o Stanojeviću i njegovim medijskim istupima, rukovodiocima, sadašnjim fudbalerima Partizana, afirmisanju mladih igrača, strancima, Crvenoj zvezdi...

- Veruj mi da je svako komentarisanje suvišno. I oni sami, mislim na ove koji vode klub, ne znaju kako će. Partizan je danas jedan nemoćan klub! Ne pamtim ovakvo rasulo za poslednjih 30 godina. Šta ti ljudi rade? Od trenera, do direktora i predsednika... Ovo je jako tužno vreme za naš Partizan. Ozbiljan je problem, kompleksan. Nemoć Partizana je tolika, da je to tragično - počeo je razgovor za Kurir Dragan Đurić i nastavio:

- Ti ljudi koji su došli... Ko ih je doveo... Taj isti treba da im kaže da se sklone. Da puste neke mlađe ljude. Potrebna je ozbiljna reforma kluba na svim nivoima. Sve je spalo na nivo koji Partizan ne trpi, a Partizan je veliki i ozbiljan klub.

foto: Starsport©

Potom je Dragan Đurić govorio o Aleksandru Stanojeviću.

- Znao sam da će Stanojević da ide. Bilo je logično. Dve godine nije uradio ništa. Realno, on je izgubio titulu na Marakani u februaru. Tamo je bio nadigran i poražen. Bila je to najlošija utakmica Partizana ove sezone. Lako je pobeđivati divlje klubove, hajde, pobedi ti jedan ozbiljan klub kao što je Zvezda! Za njega je najbolje što je otišao.

Osvrnuo se na njegove medijske nastupe i priču da je Partizanu oteta titula.

- Alibi priča! Što meni neko nije oteo trofej? Moraš imati tim! Te priče otele mu sudije... Ma, hajte, molim vas. Kakvo je suđenje imao u derbijima? U ovom poslednjem. Ne treba kukati, nije to stil Partizana. Moraš biti realan. Ako si izgubio, priznaj. Napravi analizu. Imaš loš tim. Znam šta pričam, tom Stanojeviću sam bio predsednik.

foto: Zorana Jevtić

Prisetio se Đurić svog vremena u Partizanu.

- Doveo sam Tejga i Adiju Stanojeviću. Sad posebno apostrofiram Adiju, jer je on u to vreme bio jedan od najbržih i najboljih igrača. Samo ja znam uz koliko problema sam ga doveo iz Milana. Velikog Milana! E, takve igrače je dovodio Partizan. A Adija tom Stanojeviću nije valjao. Imali smo Moreiru, Dijaru, Ljajića... A, šta sada ima Partizan? Polovne i istrošene igrače. Majstore, ne možeš to da radiš! Bunio se Stanojević u moje vreme, a sada ćuti kao neka strina.

Potom se Đurić osvrnuo na aktuelni igrački sastav Partizana.

- Ne može trener da napravi tim kad nema kvalitet. Tu da je bio Murinjo ili Ančeloti ne bi ništa uradili. Tragedija je što je taj Stanojević doveo tih pet ili šest igrača. Majstore, što si doveo te povređene i islužene igrače? Što ga to niko nije pitao? Tu je on najviše pogrešio. Inače njega kao trenera cenim, ali sada je ušao u sistem koji nije dobar i zato su svi redom pukli.

Nije štedeo Dragan Đurić ni sportskog direktora Ivicu Ilieva.

- Te bombe našeg direktora! Gde su te bombe? Gde su u derbiju? Gde su se sakrili?

foto: @starsport

Zatim se ustremio na Rikarda Gomeza, najboljeg strelca Superlige i rekordera u Partizanu.

- Rikardo! Sramota je da jedan takav igra u Partizanu! Koliko je plaćen? Nije imao gde da igra, samo kod nas može. Koliko je Zvezdi dao golova? Šta je on za Klea ili Prinsa Tejga? A, to su bili moji stranci. Oni su davali golove Zvezdi, taj Tejgo sam je rešavao derbije. A Rikardo? Ništa. Četiri derbija ove sezone i nula golova. Nije se video pored onog malog Erakovića.

Mladi fudbaleri nekada su bili sinonim za Partizan, poslednju sezonu ne, a to je nešto što smeta Đuriću.

- Kada su mladi igrači u pitanju tu je najveći krivac trener. Nije afirmisao nijednog! Bio sam u klubu 35 godina, sećam se kao je Tumba uvodio igrače. Moraš da istrpiš tu decu, pa posle dobiješ Ćirića, Tomića... Doveli smo povratnike ove sezone, a minute nisu dobili Milovanović, Jović i Terzić. Treba otvoreno da se priča o tome. Klub ne može tako više da funkcioniše. Setite se kako je bilo u moje vreme. Vratio sam Mladena Krstajića iz Nemačke i uz njega iškolovao Stefana Savića. I onda ga prodao u Mančester siti, a Partizan zaradio. Taj Savić je već nekoliko godina među najboljim štoperima u Španiji, igra za Atletiko. Pazite sad, taj moj recept je primenila Zvezda. Doveli su Aleksandra Dragovića i on im se već isplatio, jer je uz njega stasao ovaj mali Strahinja Eraković. Iskoristila je Zvezda našu Partizanovu šemu. I taj Dragović će iškolovati Zvezdi još igrača. A, Partizan? Koga mi školujemo?

foto: Starsport

Dotakao se Đurić i Crvene zvezde, kluba koji je redovno pobeđivao u vreme kada je vodio Partizan.

- Nažalost Zvezda je ozbiljan klub za nas. To govorim teška srca. Dobili su nas četiri puta. Zašto ne možemo sa njima? Pa, nemamo radnike na terenu. Jeste li videli šta je uradio Katai na finalu Kupa? Uzme čovek loptu i sa centra prođe igrače Partizana i ušeta se u gol. Sramota. Problem je teren. Samo teren. Tu je Zvezda jača i zato nas je pobedila.

Pitali smo Dragana Đurića šta bi on hipotetički uradio sada, da je predsednik Partizana.

- Bolje da se ne mešam.... Van svega sam dugo... Ne bih se u Partizan vratio ni da mi daju ceo stadion, sve živo... Ali, hajde, kad insistirate. Treba da dođe iskusan trener. Čuo sam za Sašu Ilića... Da ga hoće. Ne, nije vreme. Partizanu je potreban ozbiljan stručnjak, ali pre svega ozbiljno rukvodstvo. Ovi su sada zadužili klub. Jednostavno, korenite reforme! Da se promeni krv u Partizanu. Onda da taj trener dovede pet ili šest ozbiljnih igrača. Ali, hajde, da vam konkretno kažem, šta bih uradio. Setite se kakav sam bio kao predsednik. Menjao sam trenere, direktore, igrače... Tražio sam uspeh! Zašto ovi sede sedam godina u foteljama, a ništa nisu uradili. Spremi kaput i na put, što bi rekao moj prijatelj Tole Karadžić!

foto: Marina Lopičić

Đurić je na kraju poentirao.

- Sledeća godina je mnogo važna. Prvak Srbije ide direktno u Ligu šampiona, drugoplasirani u kvalifikacije. To je sjajna prilika koju treba iskoristiti. I zato mora da se radi. Nema vremena za gubljenje - zaključio je Dragan Đurić.

Kurir sport / Aleksandar Radonić