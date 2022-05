RAKITIĆ OBRADOVAO NAVIJAČE: Ostajem u Sevilji, ne razmišljam o penziji!

Hrvatski fudbaler Ivan Rakitić rekao je danas da namerava da ostane u Sevilji s kojom je ove sezone zauzeo četvrto mesto u španskom prvenstvu i da ne razmišlja o završetku karijere.

"Nadam se da će mi produžiti ugovor na još pet sezona", rekao je 34-godišnji Rakitić uz osmeh za lokalne medije, prenosi agencija Hina.

"Najvažnije je da ostanem sve dok ja vidim da mogu da doprinosim ekipi. Izuzetno sam zadovoljan pa ne razmišljam o drugim stvarima, niti drugim mestima, niti bilo čemu drugome", dodao je on.

Rakitić je u septembru 2020. godine prešao iz Barselone u Sevilju i potpisao je ugovor do 30. juna 2024. godine. U vreme tog transfera oprostio se od igranja za reprezentaciju Hrvatske sa kojom je bio vicešampion sveta 2018. godine.

“Ne razmišljam o odlasku u penziju, jer obožavam fudbal i želim da igram sve što se može. Hoće li to biti godinu, dve, tri ili pet godina već ćemo videti. Ovde ću biti sve dok budem video da sam sposoban da se takmičim i pomažem", rekao je Rakitić.

Ove sezone je nastupio u 46 utakmica, a upisao je po sedam golova i asistencija.

"Želim i dalje napredovati. Za mene je najvažnije pomagati ekipi, pa je sve što je dobro za ekipu dobro je i za mene", rekao je on.

Sevilja je sezonu završila na četvrtom mestu u prvenstvu sa 27 bodova zaostatka za pobednikom Real Madridom. U drugom delu sezone izgubila je priključak, te istovremeno razočarala navijače rezultatom u Evropi.

Ispala je, naime, u grupi Lige šampiona, zatim je u šesnaestini finala Lige Evropa svladala zagrebački Dinamo, ali je onda u osmini finala ispala od Vest Hema.

"Dogodilo se puno stvari, povrede i kovid bili su naša stvarnost. Sećam se da sam nedeljama trenirao samo sa osmoricom ili devetoricom saigrača iz prve ekipe, a to otežava rad", rekao je Rakitić.

"To je nešto što trebamo analizirati da nam se ne ponovi. Dugoročno će nam to pomoći da budemo bolji, premda se to sada ne vidi", dodao je on.

Kao pozitivnu stvar u sezoni naveo je zauzimanje četvrtog mesta čime će Sevilja i dogodine igrati u Ligi šampiona.

"Klub će treću godinu zaredom igrati u Ligi šampiona, a prvi deo ove sezone je bio istorijski. Bila je ovo teška godina ali poslužiće nam za ono što dolazi", zaključio je Rakitić.

