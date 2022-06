IZVINJENJE ZBOG SUZAVCA! Neredi pre finala narušili imidž Francuske!

On je govoreći pred gornjim domom francuskog parlamenta rekao da je smatrao da nije imao drugu opciju u datim okolnostima.

"To je očigledno neuspeh. To je bio neuspeh jer su ljudi bili gurani i napadnuti. To je bio neuspeh jer je narušen imidž zemlje", objasnio je Lalman.

Podsetimo početak utakmice u Parizu je kasnio gotovo 40 minuta zbog nereda, a francuske vlasti navele su da su za to odgovorni navijači Liverpula koji su sa falsifikovanim ulaznicama pokušavali da uđu na stadion što je stvorilo bespotrebnu gužvu na ulazima.

Policija je koristila suzavac kako bi rasterala navijače i uspostavila red ispred stadiona.

Lalman nije uspeo da dokaže tvrdnju da je 40.000 navijača došlo bez ulaznica ili sa falsifikovanim ulaznicama.

"Ova cifra nema naučnu vrednost, ali je proizašla iz povratnih informacija policije i službe javnog prevoza. Možda sam pogrešio, ali konstruisana je na osnovu svih prikupljenih informacija. Bez obzira da li je bilo 30.000 ili 40.000 ljudi, to ne menja ništa. Ono što je važno je da je bilo ljudi, u velikom broju, koji bi poremetili pravilnu organizaciju pregleda, a da ih računamo precizno, na 5.000, to neće mnogo promeniti", rekao je šef pariske policije.

Real je u finalu pobedio Liverpul sa 1:0 i osvojio 14. titulu evropskog šampiona.

