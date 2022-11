JUGOSLAVIJA I DANAS PLAČE ZBOG OVE NEPRAVDE! Prokleti rat i sankcije srušili su nam san IZBAČENI SMO, a bili smo NAJBOLJI NA SVETU

Politika se preslikala na sportske terene, a koliko to ume da bude bolno najbolje znamo mi, jer smo to doživeli pre 30 godina. Uostalom, to se najbolje vidi iz primera Rusije, Irana...

Pre ravno tri decenije Švedska je bila domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu. Taj šampionat ostao je upamćen po tome što ga je osvojila reprezentacija koja se nije ni kvalifikovala. Da dobro ste pročitali.

U pitanju je Danska koja je na našu veliku žalost umesto tadašnje Jugoslavije zbog sankcija otišla na Euro.

Jugoslavija je ključnu pobedu za plasman na Euro 1992 zabeležila u Kopenhagenu protiv Danske, gde je trijumfovala sa 2:0, ali to joj na kraju ništa nije značilo.

Odluka o izbacivanju doneta je 31. maja 1992. godine svega deset dana pre početka prvenstva, Jugoslavija je diskvalifikovana i Danci su otišli na Euro.

Kao pobednik kvalifikacione grupe 4 plasman na Evropsko prvenstvo obezbedila je selekcija Jugoslavije sa bodom više od Danske, ali u zemlji je uveliko buktao građanski rat i kao i velika Juga i sjajan sastav Ivice Osima se ‘raspao’. Neka novareprezentacija Jugoslavije, sastavljena mahom od fudbalera iz Srbije i Crne Gore (plus igrači iz BiH, Makedonije i Slovenije koji su u to vreme bili uglavnom članovi Partizana i jedan Crvene zvezde), predvođena Ivanom Čabrinovićem, otputovala je pre svih u Švedsku i spremala se za šampionat kao da se ništa ne dešava, a dešavalo se. Međutim, pretposlednjeg dana maja Plavima je saopšteno da spakuju kofere i vrate se svojim kućama.

"Svi moji drugovi i ja sigurno nismo očekivali ovako nešto, nismo očekivali tako drastičnu kaznu. Mi smo ipak sportisti i nimalo nismo krivi za sve to što se dešava. Mi smo kroz kvalifikacije igrali na zelenom tepihu i na njemu se kvalifikovali" rekao je revoltirani Dragan Stojković Piksi nakon diskvalifikacije.

SAVIĆEVIĆ: VELIKA NEPRAVDA Proslavljeni reprezentativac naše zemlje Dejan Savićević nedavno je govorio o velikoj sportskoj nepravdi koju je doživeo 1992. godine. "Pre trideset godina, mi nismo imali veze sa ratom u Jugoslaviji. Mihajlović, Jugović, Mirković, Kovačević, Mijatović, Savo Milošević…Propustili smo tri velika takmičenja, evropska prvantva 1992. i 1996. godine, kao i Mundijal 1994. Jedini razlog je bila politika, a to nema nikakve veze sa sportom", rekao je Dejo. foto: Profimedia

Danska je tako umesto Jugoslavije dospela u grupu A sa domaćinom Švedskom, Engleskom i Francuskom, a Brajan Laudrup prva zvezda tima je izjavio je da će sve osim tri poraza i brzog povratka kući biti iznenađenje zbog nedostatka priprema i loše fizičke forme.

"Selektor nam je rekao da idemo u Švedsku da pobedimo konkurenciju. Svi smo se smejali. Ali mislim da je u tom trenutku otkrio svoje snove i verovao da možemo da uradimo nemoguće", mnogo godina kasnije izjavio je Brajan Laudrup.

Nakon početnog remija sa Englezima i poraza od domaćina Švedske, Danci su senzacionalno savladali Francuze i plasirali se u polufinale

Uz njih se u polufinale plasirala i domaćin Švedska koja je kao prvoplasirana sa pobedom i dva nerešena rezultata otišla dalje.

Tako su skandinavske ekipe iznenađujuće iza sebe ostavile favorizovane Francuze i Engleze.

foto: Profimedia

U grupi B učestvovali su Holandija, Nemačka, Škotska i ZND ( Zajednica nezavisnih država, bivši SSSR)

Nije bilo iznenađenja u toj grupi i tadašnji aktuelni evropski šampion Holandija i Nemačka su se očekivano plasirali u finale.

U polufinalu je Nemačka srušile snove domaćina Švedske pobedivši ih sa 3:2.

U drugom meču nakon pravog spektakla i 2:2, posle penala Danska je izbacila sjajnu Holandiju.

Međutim, tu nije bio kraj senzacijama Brajana Laudrupa, Petera Šmajhela i ekipe.

U finalu su gotovo rutinski sa 2:0 savladali favorizovanu Nemačku i osvojili jednu od najsenzacionalnijih titula prvaka Evrope ikada.

Kurir sport