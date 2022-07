LUDO PUTOVANJE ČUKARIČKOG U LUKSEMBURG: Nestvarne scene na aerodromu, policija filmski hapsila, a onda vozač autobusa zalutao!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ LUKSEMBURGA: MILOŠ BJELINIĆ

Potpuno ludo i nesvakidašnje putovanje u Luksemburg imali su fudbaleri Čukaričkog.

Već na samom dolasku na tlo ove države dočekala ih je krajnje čudna situacija - policija obara i hapsi čoveka na sred aerodroma u Luksemburgu pred velikim brojem ljudi. Ni izlazak sa aerodroma nije bio baš uobičajen jer je tu stajalo nekoliko ljudi koji su tražili autograme i fotografije sa fudbalerima. Reč je o kolekcionarima koji koriste ovakve prilike da prošire svoju fudbalsku kolekciju.

A, onda nešto nestvarno. Lokalni vozač je imao zadatak da odveze tim do hotela, ali to mu nikako nije polazilo za rukom. U gradiću koji ima 114.000 stanovnika on se izgubio!

Ekspedicija Čukaričkog kružila je po centru grada i čekala da konačno stigne u hotel koji se nalazi u centru grada. I to je potrajalo gotovo pola sata. Na kraju je vozač pronašao hotel, uzgred, jedan od najvećih u gradu.

Nije to negativno uticalo na tim Dušana Kerkeza, igrači su se šalili na temu razgledanja Luksemburga. Ono što je sigurno - sutra im neće biti do šale. Prioritet je pobeda u prvom meču 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Sa ekipom je i povratnik Samjuel Ovusu. Nema sumnje da će on biti ogromno pojačanje za Čukarički. Put Luksemburga nije pošao Luka Adžić koji se u Beograd oporavlja od povrede.

Ako srpski klub prođe Rasing njihov naredni rival biće Tvente.

