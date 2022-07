NAPUSTIO ČUVENI KLUB DA BUDE PORNO GLUMAC, PA SE OPASNO POKAJAO: Pred strašnim ćelavim Ircem sam morao da GA IZVADIM i počnem...

Engleski fudbaler Damian Oliver pre nekoliko godina prekinuo je profesionalnu fudbalsku karijeru da bi radio u porno industriji.

Oliver je bio izuzetno talentovan fudbaler, igrao je u omladinskim selekcijama Kristal Palasa, dobijao je prostor i u prvom timu i delovalo je da je pred njim ozbiljna karijera. Međutim, on je iznanada odlučio da napusti fudbal i postane glumac u filmovima za odrasle.

Nedavno je u jednom popularnom podkastu otvoreno govorio o svojoj šokantnoj odluci i podelio iskustva sa novog posla.

Bivši fudbaler je priznao da njegovo novo zanimanje nije baš tako lepo i lako kao što mnogima izgleda.

Prvi film snimio je pre četiri godine i prilično traumatične uspomene vežu ga za to snimanje.

"Bio sam prestravljen jer je to bilo moje prvo snimanje, prvi put sam to radio pred kamerama. Momak koji je snimao je bio visoki ćelavi Irac i izgledao je poprilično strašno. Morao sam da izvadim svoj penis pred njim i počnem se*s", otkriva Oliver i priznaje da bi voleo da zaboravi taj događaj.

"Uplašio sam se i nisam mogao da odradim to. Devojka koja je bila sa mnom me je malo opustila i uspeli smo da snimimo, ali to je bilo užasno iskustvo".

Oliver je bio u vezi sa porno zvezdom Sofijom Anderson i bio je ubeđen da u porno industriji može da zaradi ogroman novac, pa je napustio fudbal.

"Govorili su mi da će biti lako jer svakako često menjam devojke, a sada će me i plaćati da spavam sa njima. Ipak, nije baš sve tako. To je potpuno drugi svet i morate imati ogromno samopouzdanje da biste radili to", kaže Damian.

Priznao je da se ponekad kaje što je napustio fudbal.

"Da sam ostao u Kristal Palasu i počeo da igram u prvom timu kakav je i bio plan, zarađivao bih mnogo više novca nego danas od snimanja pornića. Ipak, mislio sam da je super biti porno zvezda, a nije baš tako kao što ljudi misle", iskren je Oliver.

Kurir sport