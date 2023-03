MATS VILANDER NAJAVIO NOVAKOVO ČUDO: Zaista osećam da on to može da uradi! AU, KAKVE REČI, na ovo nismo navikli

Novaku Đokoviću zabranjeno je da igra na turnirima u Indijen Velsu i Majamiju, pošto vlasti Amerike nisu htele da prihvate njegovo medicinsko izuzeće.

foto: AP Photo/Kamran Jebreili

Novak Đoković nije vakcinisan protiv kovida, a u Americi je i dalje na snazi zabrana ulaska u tu državu svim licima koja nisu vakcinisana. Biće ukinuta 11. maja. Mats Vilander, nekadašnji sedmostruki osvajač grendslemova, smatra da ovakve okolnosti idu na ruku najboljem srpskom i svetskom teniseru.

foto: Starsport©

Kako kaže Šveđanin u razgovoru za Eurosport, gde već godinama radi kao stručni komentator, Novak Đoković slobodno vreme može da iskoristi da se što bolje spremi za šljaku i svoj najveći cilj - Rolan Garos.

- Ne igra, a to mu može doneti svežinu za sezonu na šljaci, a posebno na Otvorenom prvenstvu Francuske - kazao je Mats Vilander i nastavio:

🇦🇺 Australian Open 🏆 🇫🇷 French Open ❓ 🇬🇧 Wimbledon ❓ 🇺🇸 US Open ❓ Will Novak Djokovic complete a 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫 Grand Slam this year? 📅 pic.twitter.com/zTQUzqnKBY — Eurosport (@eurosport) March 9, 2023

- Đoković je već broj jedan! Već je oborio sve rekorde kada je u pitanju broj jedan. Pa kakva je razlika ako osvoji još jedan Indijan Vels ili Majami? On ne mora da se bavi problemom samopouzdanja. Većina igrača mora na tome da radi. Čini se da Novaku Đokoviću nije potrebno mnogo samopouzdanja da bi se vratio u krug šampiona i ponovo počeo da pobeđuje.

foto: Profimedia

Šveđanin je ubeđen da je Novaku glavni cilj da osvaja grendslem titule, a ove sezone ima priliku da dođe do kalendarskog slema. Da osvoji sva četiri najveća turnira u jednoj sezoni. To je dosad uspelo samo Donu Badžu (1938) i Rodu Lejveru (1962, 1969). Đoković je najbliže ulasku u elitni klub bio 2021. godine, kada je osvojio prva tri slema pre nego što je izgubio u finalu US Opena od Danila Medvedeva.

- Mislim da je sve ovo odlično za ono što ga čeka na šljaci. Imaće bolju pripremnu sezonu.

Potom je Vilander rekao reči koje odzvanjaju teniskim svetom.

Mislim da mu je ovo poslednja šansa za kalendarski slem i da će zbog toga morati da osvoji Rolan Garos.. Zaista osećam da može to da uradi. Bio sam iznenađen što to nije uspeo pre nekoliko godina i ponovo ću se iznenaditi jer gledajući ga kako igra na Australijan openu, nema povlačenja. Ne postaje gori na terenu, ne stari. U stvari, on samo postaje bolji. Za mene, što manje igra tenis, bolje je za njega da osvaja glavne turnire.

foto: Instagram

Poznati komentator i bivši teniski šampion smatra da velike vremenske pauze između turnira ne utiču negativno na Novaka Đokovića.

- Mislim da za nekoga ko ima decu i porodicu, ovo apsolutno savršena situacija. Imate priliku da trenirate kod kuće, trenirate koliko želite. Da večerate sa svojom porodicom, stavite decu u krevet, provedete vreme sa ljudima koji ti najviše znače i koje voliš - zaključio je Mats Vilander.

Kurir sport/Eurosport