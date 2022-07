UMESTO OSTAVKE, SIVIĆ PRIČA KAKO SE NA MUCI POZNAJU JUNACI: Radnički posle brukanja protiv Maltežana dočekuje TSC

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je da utakmica protiv TSC-a dolazi u nezgodnom trenutku za njegovu ekipu, ali je istakao da moraju da se uzdignu iznad svih problema i dobiju taj meč.

Dodaćemo, za brukanje kluba i srpskog fudbala izgleda da nema odgovornih. Jer su svi i dalje na svojim pozicijama, uključujući i onog ko je najodgovorniji - trener.

"TSC je jako težak protivnik i dolazi nam u momentu koji nije dobar za nas. Mi imamo imperativ pobede, a meč dočekujemo istrošeni nakon 120 minuta i eliminacije od Gzire", rekao je Sivić, a prenosi klub.

"Situacija u kojoj se nalazimo nije sjajna, ali na muci se poznaju junaci i mi prosto moramo da se izdignemo iznad svih problema, da pružimo više od maksimuma i dobijemo ovaj meč", dodao je on.

Fudbaleri Radničkog su u četvrtak posle penala izgubili od Gzire u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija i tako završili takmičenje u Evropi, a već sutra dočekuju TSC u četvrtom kolu domaćeg šampionata.

"Posle Gzire je na spisku povredjenih još jedno ime. To je Tomić, koji neće moći da nam sutra pomogne. Jamkam i Savić su takodje povredjeni, a Marjanović još nije skroz 'fit' i on najverovatnije neće moći da igra od početka. Videćemo da li uopšte može i da igra", rekao je Sivić.

Trener Nišlija ovog puta nije izdiktirao startnu postavu jer je, kako je naveo, "u velikim problemima".

"Levi bek Stojanović, koji je stigao iz Kolubare, ima pravo da igra i on će dobiti šansu. Kada je reč o golmanima, još nisam odlučio i šanse Drobnjaka i Dujmovića su 50:50", rekao je Sivić.

On je naveo i da ima dilemu oko toga ko će biti drugi štoper, uz Tolordavu, kao i da ima dilemu oko "bonusa".

"Imamo ih četvoricu, a to su Štulić, Ajdar, Stajić i Dušanić. Ako krene Štulić, onda će Petrov ponovo morati na krilo, a svima je jasno da je on mnogo upotrebljiviji na poziciji klasičnog napadača. To su stvari koje su bile iznudjene, a ne planske", rekao je Sivić.

"Mi smo u prve dve utakmice ove sezone pokazali šta je naš model, ali onda je usledila serija dogadjaja na koje ja nisam mogao da utičem i nadošli su problemi. No, bilo kako bilo, mi sa tim problemima moramo da udjemo u koštac i da pokažemo reaakciju", dodao je.

Govoreći o TSC-u, trener Radničkog je naveo da je to odličan tim.

"Igraju u sistemu 3-5-2, kao što je igrala i Gzira. Žarko Lazetić je trener koji pravi igru i koji uživa da to radi iz zadnje linije. Znaju šta hoće. Pojačali su se po desnoj strani i njihov tandem Cvetković - Jovanović jako dobro deluje. Uigrani su i jasno je da nas čeka težak zadatak sutra", zaključio je Sivić.

Utakmica izmedju Radničkog i TSC-a igra se sutra od 18.55 na Čairu.