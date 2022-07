KONOBARI I KUVARI IZBACILI RADNIČKI! Miša Kosanović: Od koga smo ispali, Gzira je mesna zajednica, nemaju stadion, MISLITE O TOME!

Radnički iz Niša se propisno izblamirao protiv Gzire sa Malte i učešće u Evropi završio na prvom stepeniku. Nekadašnji "Real sa Nišave" pamtiće šamarčinu od Maltežana, a rana eliminacija iz kvalifikacija za Ligu konferencije nije samo problem za Radnički, već i za srpski fudbal.

foto: Starsport

O tome je za Kurir pričao Milorad Kosanović, nekadašnji prvi stručnjak Nišlija i čovek sa ogromnim trenerskim iskustvom.

- Auuu.... Pa, šta da kažem?! Bolno... Na Malti sam bio selektor. Znam dobro šta je Gzira! To je mesna zajednica, klub koji nema travnati teren. Od takvog kluba da ispadneš! Drugo, Gzira ima 10.000 ili malo više stanovnika. Cela Malta ima stanovnika kao Niš - govori Miša Kosanović i nastavlja:

- Tamo dolaze konobari, kuvari, ovi što puštaju muziku iz Južne Ameike i prijave se da igraju fudbal. Maltežani ne plaćaju bilo koga ozbiljnog, niti to nameravaju da rade. Tamo se fudbal igra rekreativno... To je najniži rang evropskog fudbala. Isto kao Farska ostrva. I tamo sam bio na moju sreću, da vidim kako izgleda taj deo sveta. Sedam paluba na sred Severnog mora... A, to su oni koje naša mlada reprezentacija nije mogla da pobedi u dva meča.

foto: Starsport

Milorad Kosanović smatra da je Radnički isključivi krivac za eliminaciju.

- Nije čudo ispasti od Gzire. Kad vidiš neke stvari. Radnički... To je rasturena ekipa. U Radničkom se ne vidi ni glava, ni rep. Nemoguće da ti Gzira da gol u poslednjih pet sekundi. Kako stoje ti igrači? Kako ostaje protivnik "jedan na jedan" na našoj polovini? Meni je to neshvatljivo. Evo, sad im je Gzira pokazala gde su i kako rade. I opet da se vratim na ono što sam rekao na početku. Meni je žao, što naši ljudi nemaju predstavu o Gziri - tvrdi Kosanović i konstatuje:

- To vam je kao u Novom Sadu, "Liman 1" i "Liman 2". Oni nemaju svoj stadion. A, Radnički je četvrti u našoj ligi. Heeej... Gde smo mi doterali naš fudbal? Trener jeste kriv, ali nije jedini krivac. On zna, koliko zna. Šta klub radi? Šta radi Savez - zapitao se Milorad Kosanović.

foto: Starsport

Veliki problem za Radnički po Kosanoviću je što u klubu gotovo i da nema Nišlija, momaka koji su prošli omladinsku školu i koji osećaju klub.

- Ne vidim da ima Nišlija u Radničkom. Nijednog nije bilo protiv Gzire. Mnogo je pridošlica i tako se ne pravi ozbiljan klub. Klubu kao što je Radnički potreban je taj lokalni DNK. Onako, po niški. Znam šta pričam, radio sam tamo.

foto: Starsport

Radnički je protiv Gzire na Čairu došao da gleda selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

- Na nesreću! Imao je šta i da vidi... Bunimo se onda i žalimo što nema nikog iz domaćeg prvenstva u reprezentaciji. Pa, kako da bude. Možda neko iz Zvezde, jer se tamo igra, ima igrača. Koliko je to dobro, videćemo kad krenu kvalifikacije za Ligu šampiona.

foto: Starsport

Milorad Kosanović ukazuje na srž problema srpskog fudbala koji se ogledao u eliminaciji Radničkog od Maltežana:

- To je slika onog što smo uradili za poslednjih sedam, do osam godina sa srpskim fudbalom. To je sve proizvod jednog opšteg nerada u fudbalskoj organizaciji u našoj zemlji. Struka je gurnuta u stranu, a fudbalom se bave kumovi, prijatelji i ko zna ko još... Licence se dobijaju preko noći, razni menadžeri mešetare...

Kurir sport/A. Radonić