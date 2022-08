OVO SVI GROBARI ČEKAJU! EKSKLUZIVNO: Ostoja Mijailović za Kurir POTPUNO OTVORENO o stanju u fudbalskom klubu Partizan

Fudbalski klub Partizan je u rasulu, već posle četiri kola Superlige titula je praktično izgubljena, sportski direktor je napustio Humsku, navijači traže ostavke...

Na drugoj strani, u košarkaškom klubu,potpuno drugačija slika. Iako su članovi istog sportskog društva, iako stvari u košarci i fudbalu generalno ne mogu da se porede, razlika je drastična. KK Partizan je doveo najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića, igraće najjači rang takmičenja pošto se vratio u Evroligu,i to sa ozbiljnim ambicijama. U skladu s tim sastavljen je i budžet i angažovana su pojačanja.

foto: Tamara Trajković

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović nekad je bio u rukovodstvu fudbalskog kluba, odlično je upoznat sa situacijom.

- Uh... - bila je njegova prva reakcija na postavljeno pitanje da prokomentariše aktuelnu situaciju u fudbalskom klubu.

- Kao prvo, moram da kažem da sportsko društvo ne radi kako treba i to sam ranije govorio i to je prvi problem koji mora da se reši. Košarkaški klub će pokrenuti inicijativu da se tu nešto promeni, da dođe do skupštine, novih izbora i sastavljanja Upravnog odbora s ljudima koji će moći da iznesu teret funkcionisanja društva kako treba.

foto: Starsport

Mijailović je, pre nego što je ušao u košarkaški klub, učestvovao u radu fudbalskog, bio je član radnog predsedništva.

- Da, upoznat sam dobro s tim kako funkcioniše i žao mi je što Partizan propada. Mogu da kažem da je očigledno da rukovodeća garnitura mora da prepusti svoje funkcije sposobnijim ljudima. Fudbalskom klubu Partizan je neophodna kompletna reorganizacija. Na svim nivoima. Takav sistem smo postavili u košarkaškom klubu i on sada dolazi na naplatu. Fudbal je danas izuzetno profitabilan sport, FK Partizan je veliki fudbalski brend, siguran sam da uz dobro i domaćinsko rukovođenje veliki deo klubova u sportskom društvu može da živi na račun fudbalskog kluba. Uostalom, takva praksa već postoji u Evropi, pogledajte Barselonu, Real, Fenerbahče... - smatra Mijailović i zaključuje:

- Ali moraju da se gledaju pre svega i svih isključivo interesi kluba, a ne jednog ili grupe pojedinaca. Imovina sportskog društva je nedopustivo zapuštena. Žao mi je što legende kojima je deo života bio i ostao Partizan na sve ovo ćute. Tek se poneko oglasi, zašto je to tako? Traže se krivci u državi, trenerima, sportskim radnicima, navijačima... A svi znaju do čega je i do koga je. Još malo ćutanja i bojim se da će FK Partizan nestati.

Predrag Gajić / Kurir sport