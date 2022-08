RUSI PIŠU: Crvena zvezda dogovorila višegodišnju saradnju sa Rusom iz Sočija

Ofanzivni krilni fudbaler Sočija Egor Prucev (19) dogovorio je sa Crvenom zvezdom višegodišnju saradnju, pišu ruski mediji.

Ostaje da se klubovi dgovore, piše ruski "Čempionat".

Prucev važi za talentovanog igrača, ali do sada je retko dobijao priliku u prvom timu Sočija. On je odigrao samo jedan meč - i to 12 minuta - protiv Krasnodara u Premijer ligi Rusije, pre skoro dve godine.

Krenuo je posle toga na pozajmice, pa je upisao nastupe za trećeligaša Tekstičik iz Ivanova i drugoligaša Neftehimik iz Niženkamska. U drugom rangu ruskog fudbala za samo polusezonu ostavio je sjajan utisak, pošto je u nimalo lakom takmičenju na 13 mečeva imao tri gola i dve asistencije.

Time je privukao pažnju CSKA iz Moskve, koji je želio da ga ovog leta odvede u glavni grad Rusije, tamo gde igra njegov tri godine stariji brat Danil. On je već prvotimac moskovskog Spartaka, ali se sada čini da braća Prucev neće igrati u istom gradu tokom tekuće sezone.

Po ruskim medijima, selidba u Beograd mnogo je realnija opcija za mlađeg od dvojice braće Prucev, a ugovor bi bio potpisan do 2024. godine.

Kurir sport