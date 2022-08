AU, KAKAV STADION NIČE NA JUGU SRBIJE! LESKOVAC DOBIJA PRAVI MALI OLD TRAFORD: Evo kako trenutno izgleda, otvaranje VRLO BRZO!

Konačno nećemo više slušati vesti o mečevima na srpskim livadama pred nekoliko stotina ljudi! Stadioni niču po Srbiji, i to u predviđenom roku, pa ćemo uskoro imati objekte za ponos.

Jedan od njih je bez dileme onaj u Leskovcu. Stadion na kome će igrati Dubočica dobio je svoje konture i nazire se i konačan izgleda. A on je - fantastičan. Biće to pravi mali Old Traford na jugu Srbije!

- Radovi se obavljaju i brže od planiranog, tribine su izgrađene, postavljena je i krovna konstrukcija - saopšteno je na Instagram stranici Ftbl.serbia, koja nam je i ustupila najsvežije fotografije i sam snimak izgradnje stadiona.

INFORMACIJE O STADIONU Kapacitet: 8.136 mesta Površina: 10.000 kvadratnih metara broj parking mesta: 198 rok za izgradnju: februar 2023. foto: Grad Leskovac

Šta očekuje Leskovčane? Moderan evropski stadion na kome će moći da igra i reprezentacija Srbije. Naravno, svi se nadaju da će Dubočica biti ponovo na fudbalskoj mapi, tačnije u Superligi Srbije. Trenutno se ovaj klub nalazi u Srpskoj ligi (treći rang takmičenja).

Ceo posao vredan je gotovo 2,5 milijardi dinara, a stadion će biti kapaciteta 8.136 mesta. Otvaranje je planirano za februar 2023. godine.

Čini se da postoji mogućnost da se i pre tog roka završi stadion, koji će biti ponos južne Srbije. Kako saznajemo, u planu je da reprezentacija Srbije neki od svojih mečeva u 2023. godini odigra upravo u Leskovcu.

Ime po heroju s Košara Žitelji Leskovca pokrenuli su inicijativu i potpisivanje peticije kako bi novi fudbalski stadion poneo ime Radoša Cerovića, heroja sa Košara. Pripadnik 63. padobranske brigade je nekada nosio dres Dubočice.

Kurir sport