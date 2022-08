LUDILO OKO DRESA SRBIJE KOJI JOŠ NIJE IZAŠAO: Evo šta je ISTINA o dresu Orlova i kako on ZAISTA IZGLEDA!

Lavina komentara na nešto što još nije ni izašlo! Fotografija dresa Srbije preplavila je internet, ali tu postoji jedan veliki problem - objavljeni dres nije identičan stvarnoj opremi Srbije!

Neki će reći "pa to je to", ali razlike između internet dresa i pravog i te kako postoje. Pre svega u boji. I to će svima biti jasno već za nedelju dana, kad bude obavljena zvanična promocija.

A kako je uopšte došlo do toga da se navodni novi dres pojavi u javnosti? Sve je krenulo od čoveka hrvatskog porekla koji živi u Kanadi, on je pokrenuo lavinu. Procenite sami da li je bio dobronameran ili se radi o želji da se naudi komšijama.

Zvanična promocija biće obavljena veoma brzo - 29. avgusta. Do tada će sigurno biti komentara, ali zbog pravog utiska valjalo bi sačekati da se vidi stvarna oprema.

U moru komentara izvukli smo jedan koji najbolje govori o tome koliko smo otišli u krajnost zbog samo jednog dresa:

- Mislim da je lepota dresa krajnje subjektivna stvar, a insistiranje na manama može samo napraviti negativnu atmosferu u vezi s reprezentacijom pred Svetsko prvenstvo. Mislim da su momci zaslužili bezrezervnu podršku jer predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način - glase reči koje bi trebalo svima da budu vodilja.

Dres će se nekome svideti, nekome ne. I to je potpuno normalno. A mnogo važnije od svega toga je da nam se svima svidi igra "orlova".

Stavljanje opreme u kojoj igraju ispred samog tima i uzdizanje tog pitanja na neki svemirski novo predstavlja samo skretanje s ključne stvari, a to je učinak naših reprezentativaca.

Sličnost s dresom u kojem je Srbija igrala svoj prvi meč Nova oprema "orlova" neodoljivo podseća na onu iz 2006. godine, kad je Srbija igrala svoj prvi meč od osamostaljenja, i to protiv Češke. Istina, različit je proizvođač opreme, ali sama boja dresa i grb vrlo su slični novim koji će uskoro ugledati svetlost dana. Lepe reakcije igrača Fudbaleri Srbije imali su prilike da vide novu opremu u kojoj će igrati i njihove reakcije su izuzetno pozitivne. Neki su bili i potpuno oduševljeni zbog detalja na dresu, pre svega grba, a zajedničko za sve "orlove" je da niko nije imao nikakvu lošu reč ili kritiku.

Kurir sport