KANGA JE DIVLJAO POSLE IZMENE: Mirko Ivanić otkrio šta je Stanković rekao prgavom Gaboncu u svlačionici (VIDEO)

Mirko Ivanić bio je strelac drugog gola za Crvenu zvezdu u drugom meču protiv Makabija iz Haife (2:2) u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Jedan od retkih fudbalera crveno-belih koji je posle utakmice bio raspoložen za priču sa novinarima bio je Mirko Ivanić. Kulturan i lepo vaspitan stao je u miks zoni pred pripadnike sedme sile i odgovarao na sva pitanja.

Time je samo pokazao koliko je profesionalac, te da je uvek spreman da preuzme odgovornost. Na pitanja novinara Kurira mirno je odgovarao.

- Generalno, neobjašnjivo je sada kako smo ispali, očigledno je da je tako trebalo da bude. Vodili smo tamo 2:1, ovde 2:0, pravili smo neke glupe greške, ali ne možemo sve svaljivati na pojedince, bili smo tim, kako god to izgledalo. Kada smo pobeđivali pobeđivali smo zajedno, posle ovog teškog neuspeha trebamo da ostanemo zajedno i okrenemo se dalje Ligi Evrope - rekao je Mirko Ivanić i nastavio:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Jesmo potonuli, teško je svima palo. Nije prvi put da ne prolazimo dalje i gubimo neke utakmice, normalno znamo da se nosimo sa tim. Normalno da nam je teško palo, ali moramo da idemo dalje, već u subotu imamo novu utakmicu. To je sport, nekada pobediš, nekada izgubiš, ovaj put smo ispali, ali možemo da budemo ponosni na sve to što smo uradili do sada. Svejedno možemo da budemo ponosni, bez obzira na ovo ispadanje, trebamo da budemo ponosni jedni na druge i budemo što bolji u Ligi Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde fizički su u drugom delu bili inferiorni u odnosu na Makabi.

- Ne znam kako je to izgledalo sa strane, možda smo bili inferiorniji u drugom poluvremenu u odnosu na njih. Ušli smo veoma jako u prvom poluvremenu, dosta smo se potrošili. Da smo možda imali rezultat ne bismo se čuvali za produžetke, nismo očekivali da ćemo primiti gol. To je sport.

foto: Starsport

Kurir je pitao Mirka Ivanića i za komentar oko izlaska Gelora Kange iz igre.

- Nije moje da pričam o tome, to je Misterova odluka i mi ne treba da je dovodimo u pitanje. Znali smo iz kog razloga je zamenjen, pričalo se na poluvremenu. Dešavalo se u istoriji da Kanga dobije drugi žuti i crveni karton, Mister nije hteo da rizikuje. Imamo dosta dobrih igrača koji mogu da zamene svakoga, nismo tu da vodimo računa o tome.

04:20 Mirko Ivanić posle ispadanja iz Lige šampiona

Posle svega, ekipa mora da ostane u fokusu, jer je uskoro očekuje derbi s Partizanom, a onda i utakmice u Ligi Evrope.

- Oni definitivno nisu loš tim, da jesu ne bi prošli u plej-of Lige šampiona. Izbacili su Olimpijakos, odlična su ekipa, svakako smo imali naše šanse u ovom dvomeču. Ostaje ta žal, teška srca ispadamo, ali smo očigledno trebali da ispadnemo čim smo ispali. Sve se dešava sa nekim razlogom, izvući ćemo lekcije i idemo dalje - zaključio je Ivanić.

Kurir sport/A. R.