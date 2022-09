DA LI JE BIO PENAL ZA PARTIZAN? Sudijski stručnjak OBJASNIO zašto je dugo proveravan VAR i da li je odluka sudije bila ispravna

Derbi susret devetog kola prvenstva Srbije između Partizana i Crvene zvezde završen je nerešeno 1:1 (0:1), čime su crveno-beli zadržali sedam bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala.

Partizan osmi put u nizu nije uspeo da pobedi u "večitom derbiju", a Crvena zvezda deveti put zaredom nije slavila na gostovanju crno-belima.

Zvezda je do vođstva stigla u 27. minutu, kada je Osman Bukari iskoristio slabu reakciju odbrane Partizana i izvanrednim udarcem postigao gol. Konačan rezultat postavio je Bibras Natho sa bele tačke, a pre nego što je sudija Milan Mitić na nju pokazao dugo je pregledan VAR.

Stručni konsultant TV Arena sport za suđenje Zdravko Jokić rekao je da je prekršaj Aleksandra Kataija na Marku Živkoviću postojao i da arbitru zamera što nije odmah svirao penal.

"Prekršaj je, igrač Zvezde pokušao je da udari loptu, ali nije. Udario je igrača Partizana u potkolenicu kad je bila u vazduhu. Noga je iznad linije - da li je unutra, da li je napolju... Slično je ofsajdu, kad se izvlače linije. Zato je taj pregled u VAR sobi toliko trajao. Postojala je verovatnoća da je taj kontakt bio i van. Sudija je bio koso postavljen, dijagonalno od tog mesta, levo od prekršaja. Da je bio u vrhu polukruga, imao bi bolji pogled. Možda je prvi pomoćni sudija Stojković mogao bolje da vidi od njega, ali imamo VAR koji nam je jasno pokazao da je bio kontakt", rekao je Jokić.

"To je moja jedina zamerka, očekivao sam kod kaznenog udarca da je mogao da i on reaguje i da odmah svira, u dobroj situaciji je bio. Ali vidim da je i VAR gledao. Problem je bio što se to desilo u vazduhu, da li je možda bilo van, na liniji ili unutar kaznenog prostora. Mislim da je VAR odlučivao o tome. Evidentno je bilo da je bio udarac. To smo mi videli", dodao je on.

