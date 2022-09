ODVALIO GA! Selektor Izreala ošamario igrača usred meča, pa tvrdio: Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve! (VIDEO)

Nesvakidašnji skandal drma mladu selekciju Izraela (U-21).

Selektor Gaj Luzon pozvao je fudbalera Ziva Morgana kako bi mu dao instrukcije, ne samo da je bio grub verbalno, već je u jednom trenutku i ošamario fudbalera, preneo je "IrishMirror".

To je izazvalo reakcije javnosti koje je selektor pokušao da objasni:

„Ziv Morgan? Pomazio sam ga. Nije to šamar. Kad udarim šamar, to se oseti. Mazio sam ga s ljubavlju i to je sve. Bilo je to milovanje“, rekao je Luzon posle meča.

„Nema tu ničeg. Razgovarali smo kao profesionalci, smejali se. Dao sam mu i kolač na kraju utakmice. Mogu reći svom igraču što poželim, sve u dobrom duhu. Idemo dalje", poručio je selektor Izraela.

(Kurir sport)