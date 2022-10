BRĐANI GOSTUJU U HUMSKOJ Kerkez: Partizan je favorit, ali probaćemo da dođemo do pozitivnog rezultata

Trener fudbalera Čukaričkog Dušan Kerkez rekao je da je Partizan favorit u predstojećem meču Super lige Srbije, ali je istakao da će njegova ekipa probati da ostvari pozitivan rezultat u Humskoj.

"Partizan je favorit, u dobroj su formi, očekuje nas veoma zanimljiva i teška utakmica", rekao je Kerkez, prenosi klub.

Fudbaleri Čukaričkog gostuju sutra ekipi Partizana, u utakmici 15. kola Super lige Srbije. Tim sa Banovog brda je trenutno treći na tabeli sa 29 bodova, dok je Partizan četvrti sa dva boda manje, ali i utakmicom manje.

Brđani su imali nešto više vremena za pripremu ovog meč, pošto su crno-beli u četvrtak igrali evropski meč protiv Kelna, u kojem su ostvarili važan trijumf.

"Gledao sam uživo Partizan protiv Kelna. Želeo bih najpre da im čestitam na odličnoj igri i velikoj pobedi. Zasluženo su osvojili tri boda i napravili veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu Lige konferencije", rekao je Kerkez.

foto: Starsport

"U poslednje vreme, Partizan igra pre svega vrlo disciplinovano, bez mnogo rizika, znaju gde su najbolji i to maksimalno koriste. Ujedno, neke svoje mane, a svaka ekipa ih ima, odlično prikrivaju. Sad su protiv Kelna igrali nešto defanzivnije i na tranziciju, što verovatno protiv nas neće biti slučaj", dodao je on.

Kerkez nema dilemu ko je favorit u predstojećem meču, ali je istakao da i Čukarički ima ambicije da dodje do što boljeg rezultata u Humskoj.

"Jeste ovo moj prvi meč protiv nekog od 'večitih' rivala, ali nemam neki poseban osećaj. To svakako jesu lepe utakmice, pred većim brojem ljudi. To je dobro i za mene i za moje igrače, da pružimo maksimum i da probamo da ostvarimo pozitivan rezultat", rekao je on.

"Uvek je u Srbiji igranje protiv Crvene zvezde ili Partizana sa nekom drugačijom emocijom. Sigurno to i igrači doživljavaju drugačije. Motivacije će biti na pretek, više nego dovoljno. Vidi se da igrači imaju neki drugačiji osećaj pred ovu utakmicu", dodao je trener Čukaričkog.

On je istakao i da na kartu umora crno-belih uopšte ne računa.

"Partizan ima i dosta dobru klupu, tako da uopšte ne očekujem da će biti previše umorni. Nemaju ni vremena da budu umorni. Sigurno će moj kolega Petrić osvežiti i dobro pripremiti ekipu za derbi meč", rekao je Kerkez i dodao da Luka Adžić sigurno neće biti u sastavu za meč u Humskoj.

Utakmica Partizan - Čukarički igra se sutra od 18.30.

(Beta)